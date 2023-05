Meer auto's verkocht in EU, maar nog niet op oud niveau

De verkoop van nieuwe auto's in de Europese Unie trok in april verder aan ten opzichte van vorig jaar. Ondanks een stevige plus blijft de verkoop nog achter bij 2019.

Er zijn vorige maand 803.188 nieuwe auto's verkocht in de Europese Unie, zo meldt brancheorganisatie ACEA. Het waren er 17,2 procent meer dan vorig jaar in die maand. De verkoopgroei over de eerste vier maanden van dit jaar gezien is nog wat groter: 17,8 procent. Toch benadrukt de ACEA dat de verkoop nog niet op het 'oude' niveau is. Vergeleken met 2019 ligt de verkoop nog 22,8 procent lager. 2019 was het laatste jaar voordat corona en vervolgens het wereldwijde chiptekort de verkoop van nieuwe auto's verstoorde.

Elektrische groeispurt

Toch zijn er ook nu indrukwekkende groeipercentages en wel bij de verkoop van volledig elektrische auto's. In de afgelopen maand zijn er in de EU 94.561 volledig elektrische auto's verkocht, 51,9 procent meer dan in die maand vorig jaar. Met dat aantal waren elektrische auto's goed voor 11,8 procent van de totale verkoop, bijna 3 procent meer marktaandeel dan vorig jaar.

Nog altijd zijn nieuwe benzineauto's het populairst in de EU: 38,2 procent van de in april nieuw verkochte auto's was een benzineauto, hetzelfde aandeel als vorig jaar. Hybride auto's volgden op de tweede stek, met 24,8 procent van de verkopen, een procent meer marktaandeel dan vorig jaar. Diesel volgt op de derde plaats met 14,7 procent, dat marktaandeel is 2,5 procent gekrompen. Plug-in hybrides waren goed voor 7,4 procent van de verkopen en dat is ook wat minder dan vorig jaar, toen het nog om 9,2 procent van de markt ging.

Volkswagen was met een aandeel van 11,8 procent het populairste merk in de EU in april, gevolgd door Renault met 6,3 procent en Toyota met 5,8 procent.

Sterke groei in Spanje

Van de grootste automarkten in de EU maakte Spanje in april de grootste groei door. Daar werden maar liefst 33,7 procent meer nieuwe auto's verkocht dan vorig jaar. Italië pluste ook stevig met 26,9 procent. In Frankrijk was de groei met 16,7 procent iets ondergemiddeld en in Duitsland viel het met 7,9 procent groei relatief wat tegen. Nederland overtrof in april overigens al deze landen qua groeipercentage: hier werden maar liefst 35 procent meer nieuwe auto's verkocht, zo bleek begin deze maand al.