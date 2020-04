McLaren 765LT geprijsd

Vorige maand had hij in Genève moeten debuteren, maar dat feest ging zoals inmiddels gevoegelijk bekend niet door. Gelukkig waren wij een maand eerder al te gast bij McLaren voor een sneak preview van de 765LT, zodat we hem toch al hadden gezien en aangeraakt.

Alle technische details van wat McLaren zelf de meest opwindende Super Series ooit (de 765LT is kort door de bocht een aangescherpte 720S) noemde, wisten we daarom al enige tijd geleden te melden. Inmiddels weten we ook wat hij in ons land gaat kosten. Voor € 412.000 kun jij een van de happy few (totale oplage 765 stuks) worden. Wees gerust, dat is het bedrag nadat de belastingdienst voorbij is gekomen. Niettemin kun je het zelf nog aardig ophogen door wat sportieve opties aan te vinken. De meerprijzen zijn meestal vier-, soms zelfs vijfcijferig. Maar dan heb je wel iets heel bijzonders en adembenemends voor de deur staan.

De eerste gelukkigen krijgen hun McLaren 765LT in september van dit jaar overhandigd.