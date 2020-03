McLaren 765LT maakt gehakt van 720S

Het Longtail-avontuur begon in 1997 met de McLaren F1 GTR Longtail. Daarna volgden in 2015 de 675LT en 675LT Spider, in 2018 de 600LT en in 2019 de 600LT Spider. Nu onthult het merk de 765LT, die bezitters van een 720S een klein minderwaardigheidscomplex moet bezorgen.

Longtail staat bij McLaren voor meer betrokkenheid voor de bestuurder, minder gewicht, een meer circuitgerichte afstelling, een betere aerodynama, meer vermogen en een beperkte oplage. Nu zijn dit allemaal natuurlijk al waarden waaraan een doorsnee-McLaren al aardig voldoet, dus voor een LT moet echt álles uit de kast worden gehaald. Voor wie minder thuis is in de eigenaardigheden van de meesters uit Woking: McLaren deelt zijn gamma op in drie groepen: Sports Series, Super Series en Ultimate Series. In de Super Series vinden we de 720S en die is nu verder aangescherpt om het LT-logo te mogen voeren. In alle overtreffende trappen die we vanaf hier noemen, is die 720S dus het uitgangspunt.

Het gevoel met de aandrijflijn is verhoogd door de constructie zodanig te maken dat geluid en trillingen beter tot je komen. Een aangepaste ophanging, andere banden (speciaal ontwikkelde Pirelli's P-Zero Trofeo R, 245/35R19 voor, 305/30R20 achter) en een directere besturing werken daaraan mee. Verder is de gasrespons feller gemaakt.

Het leeggewicht is met 80 kg teruggebracht tot 1.229 kg. Dat lukte door onder meer gebruik van nog meer koolstofvezel, een titanium uitlaatsysteem, lichtere koolstofvezel-kuipjes, ruiten van polycarbonaat, lichtere componenten in de transmissie en alcantara bekleding, ultralichte wielen (tienspaaks gesmeed aluminium met titanium bouten) en het weglaten van airconditioning, audio en vloerbekleding. Wie het gemis van airco of muziek te ver vindt gaan, kan ze optioneel (zonder meerprijs) toch laten monteren.

De LT kreeg speciale veren en dempers, meer stijfheid en aangepaste software. De koolstof-keramische schijven en klauwen komen uit de Senna en worden gekoeld door F1-techniek. Vanuit 200 km/h staat de 765LT stil binnen 110 meter.

De aerodynamica is verbeterd met een speciaal pakket, bestaande uit een frontsplitter, voorbumper en -vloer, sideskirts, achterbumper, diffuser en een actieve achtervleugel/luchtrem. Dat levert 25 procent meer downforce op. Helaas heeft McLaren het absolute getal van de 720S nooit gecommuniceerd.

De 4.0 V8 Twin Turbo heeft gesmede aluminium zuigers en een drielaags koppakking uit de Senna, een aangepast brandstofsysteem en software en een snellere transmissie. Daarmee levert hij 800 Nm en 765 pk (zoals traditie bij McLaren in de naam verwerkt), ofwel 622 pk per ton. Van 0 naar 100 km/h kost 2,8 seconden, in 7,2 seconden zit je op de 200 km/h en de top bedraagt 330 km/h. Met al die cijfers ligt de McLaren 765LT op hetzelfde of een hoger niveau dan concurrenten als de Ferrari 488 Pista, Lamborghini Aventador SVJ en Porsche 911 GT2 RS, zo meldt McLaren.

De exclusiviteit ten slotte: er zullen maximaal 765 genummerde auto's op bestelling worden gebouwd. De eerste afleveringen staan gepland voor september dit jaar.