Nederlandse prijs McLaren 765LT Spider bekend

De Nederlandse prijs van de McLaren 765LT is bekend. Ten opzichte van de dichte 765LT is de meerprijs voor de open extremist niet bijzonder exorbitant te noemen.

Voor een 765LT Spider moet je €441.000 achterlaten bij één van de twee Nederlandse McLaren-dealers. Met vast dak kost de 765LT €412.000, wat dus neerkomt op een meerprijs van €29.000. Op zichzelf gezien is dat natuurlijk een fors bedrag, maar alles is relatief. Net als bij de coupé het geval is, beperkt McLaren de productie van de 765LT Spider tot, jawel, 765 exemplaren. Met die vanafprijs ben je er overigens nog niet, want met MSO biedt McLaren een hele waaier aan opties waarmee je de totaalprijs met een paar vinkjes richting de vijf ton kunt stuwen.

Ten opzichte van de coupé hoef je qua prestaties nagenoeg niets in te leveren met de 765LT Spider. Zo is hij slechts 49 kilo zwaarder dan de gesloten variant, onder meer door het gebruik van lichter glas en een nieuw titanium uitlaatsysteem. Dat geringe extra gewicht maakt dat de Spider dezelfde cijfers neerzet: de sprint naar de 100 km/h zit erop in 2,8 seconden, in 7,2 seconden knal je door de 200 km/h-barrière en wanneer je genoeg hebt van je kapsel is de koek pas op bij 330 km/h. Het dak is overigens tot een snelheid van 50 km/h in 11 seconden te openen of sluiten.

De McLaren 765LT Spider is per direct te bestellen bij Cito Motors in Eindhoven en Louwman Exclusive in Utrecht.