McLaren 765LT als uithangbord van personalisering

McLaren heeft een speciale versie van de 765LT gebouwd. Het unieke exemplaar van de overtreffende trap van de 720S is door McLaren Special Operations volgehangen met extraatjes en moet laten zien wat McLarens personaliseringsafdeling allemaal in huis heeft.

Wie een paar ton stuk te slaan heeft kan zijn of haar euro's besteden aan een van de vele super- of hypercars die autoland rijk is. McLaren heeft met auto's als de GT, Artura, 720S, 765LT, Elva, Speedtail en alle derivaten die daarvan bestaan al een behoorlijk breed gamma dat nagenoeg het complete spierballenspectrum beslaat. Wie z'n McLaren gevonden heeft en na eindeloos pielen in de configurator toch niet de perfecte versie heeft kunnen vinden, kan bij McLarens Special Vechicle Operations (MSO) aankloppen. Met deze speciale 765LT wil die personaliseringsafdeling laten zien wat het allemaal in huis heeft.

De McLaren 765LT op deze platen heeft een 'flipfloplak' waarbij de kleur van de auto verandert op basis van de lichtval. In de lak zitten zowel paarse als gouden en oranje tinten. Zaken als splitters, sideskirts en zijspiegelkappen zijn uitgevoerd in hoogglanzend koolstofvezel en de visuele verwennerij wordt verder vergroot door een extra luchthapper op het dak en 10-spaaks 'ultralicht' lichtmetaal waar zich oranje remklauwen achter schuilhouden. Ook het interieur is door MSO aangekleed. McLaren spreekt van de komst van speciale stripjes koolstofvezel, inzetstukken rond de speakers en oranjekleurige zespuntsgordels.

Aan de techniek van deze speciale 765LT is niet gesleuteld en dat betekent dat het heftigere broertje van de McLaren 720S een tot 765 pk en 800 Nm opgeschroefde variant van de twinturbo 4.0 V8 heeft. Daarmee dendert de 765LT in 2,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Wie het gaspedaal vervolgens nog eens 4,4 tellen tegen de bodem drukt, stuift met 200 km/h over het asfalt. Leuk weetje: volgens McLaren is zo'n 25 procent van alle in Europa, het Midden-Oosten en Afrika verkochte 765LT's door MSO onder handen genomen.