McLaren 765LT blijkt sneller dan gedacht

In het jachtgebied waarin de McLaren 765LT opereert bepalen tienden van seconden je plek in de voedselketen. Reden te meer voor McLaren om de prestaties van de 765LT nog even onder de loep te nemen. De extremist blijkt namelijk sneller dan gedacht, en dat communiceert natuurlijk lekker!

Tijdens wat de Autosalon van Genève had moeten zijn, stelde McLaren de 765LT voor. Die overtreffende trap van de 720S, compleet met verlengde achtersteven, heeft een opgefokte versie van de twinturbo 3.8 V8 van de 720S achter de voorstoelen liggen. Die machine levert in de 765LT 765 pk en 800 Nm, en daarmee is -ie fors krachtiger dan de 720 pk sterke 720S. Aanvankelijk meldde McLaren dat de 765LT in staat was om in 7,2 seconden naar 200 km/h te sprinten. Een bizarre prestatie natuurlijk. Nu blijkt de met koolstofvezel doorspekte 765LT dat klusje nog iets sneller te klaren.

Volgens McLaren is de 765LT in staat om in exact 7 tellen de 200 km/h aan te tikken. Daarnaast blijkt de 765LT de 'kwartmijlsprint', 402 meter, vanuit stilstand in 9,9 seconden af te kunnen raffelen. Of het potentiële klantenbestand nu direct naar de lokale McLaren-dealer rent om een vermogen stuk te slaan op een van de 765 te produceren 765LT's, is natuurlijk onwaarschijnlijk. Leuk triviaal nieuws levert het echter wel op.