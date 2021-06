Mazda werkt aan nieuw EV-platform

Dat SkyActiv EV-platform is écht specifiek bedoeld voor elektrische auto's. Heel veel wil Mazda er nog niet over kwijt, afgezien van het feit dat de Japanners het platform vanaf 2025 tot 2030 willen inzetten voor 'EV's met verschillende formaten en carrosserievormen'. Waar sommige andere fabrikanten in 2030 volledig elektrisch willen zijn, doet Mazda het op zijn eigen manier. In 2030 wil het merk in ieder geval dat een kwart van zijn modellen een EV is. Het overige deel bestaat dan uit (mild) hybrides en plug-in hybrides. Tegen die tijd heeft Mazda dus geen aandrijflijnen zonder elektrificatie meer. Momenteel is de MX-30 de enige EV die Mazda in Europa levert.

Mazda wacht niet tot het SkyActiv EV-platform in 2025 klaar is. Voor die tijd gaat het merk al nieuwe modellen uitbrengen op de SkyActiv Multi-Solution Scalable Architecture. Een platform waarop, zoals de naam al suggereert, meerdere aandrijftechnieken kunnen worden toegepast. Tussen 2022 en 2025 wil het merk vijf hybrides, evenzoveel plug-in hybrides en drie EV's op dat platform uitbrengen. Hoe deze modellen er precies uit komen te zien, is niet helemaal duidelijk. Het ligt in ieder geval voor de hand dat Mazda meerdere geëlektrificeerde aandrijflijnen per model gaat leveren. Ook de wankelmotor lijkt daarin weer een plaats te gaan krijgen.

Stip op de horizon

Na 2030 staat de volgende stip al op de horizon in Japan: in 2050 wil Mazda klimaatneutraal zijn. Tot die tijd blijft het merk echter investeren in de verbrandingsmotor, waarbij Mazda zelfs nog nieuwe zescilinder lijnmotoren op de markt brengt. Die stap is met name opvallend omdat veel fabrikanten vandaag de dag juist afzien van het investeren in de ontwikkeling van grotere verbrandingsmotoren. Ook in synthetische brandstoffen ziet Mazda heil: net als Porsche investeert het merk in het onderzoek naar dit type brandstof.

Naast de elektrificatieplannen zet Mazda vanaf 2022 nog een andere stap: het merk levert dan het autonome rijsysteem Mazda Co-Pilot voor het eerst in zijn grotere modellen.