Porsche zet in op ontwikkeling synthetische brandstoffen

Als het aan Porsche ligt, kan de verbrandingsmotor voorlopig nog even door in de auto’s van het merk. De helft van het aanbod moet in 2025 (deels) elektrisch aangedreven zijn, maar in Stuttgart peinzen ze er niet over om alleen op dat paard te wedden. Momenteel is het merk op zoek naar partners om de ontwikkeling en grootschalige toepassing van synthetische brandstoffen mogelijk te maken.

“De verbrandingsmotor zal de autowereld nog vele jaren domineren”, aldus Michael Steiner, die bij Porsche verantwoordelijk is voor Research & Development. “Als je de bestaande vloot op een duurzame manier wil laten rijden, zijn synthetische brandstoffen essentieel”, zegt hij. Met het alleen inzetten op elektrische mobiliteit gaat de energietransitie volgens Steiner te traag. De synthetische brandstof die Porsche mede wil gaan ontwikkelen, is opgebouwd uit CO2 en waterstof en wordt geproduceerd met behulp van duurzame energie. In de basis verschilt deze brandstof echter niet van kerosine, diesel of benzine die is geproduceerd uit ruwe olie. Omdat de synthetische brandstof dezelfde eigenschappen heeft als fossiele brandstoffen kunnen de motoren die nu in omloop zijn er gewoon op draaien.

Eigenaren van klassieke Porsches kunnen dus in de toekomst wellicht ook gaan profiteren van de ontwikkeling van synthetische brandstoffen, net als de autosport. Steiner zegt dat Porsche in de toekomst de verbrandingsmotor overeind houdt naast de volledig elektrische modellen. De sportwagenfabrikant gelooft vooralsnog niet in waterstof en de brandstofcel, want die technologie komt momenteel niet voor in de toekomstplannen van het merk.