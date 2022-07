Mazda 323F (1990) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Binnen het leveringsgamma van de Mazda 323 is de 323F altijd de visuele aandachtstrekker geweest. Maar, wanneer is de laatste keer dat jij er een voorbij zag komen? De 323F's zijn net als hun conventionelere hatchback- en sedanbroertjes in rap tempo verdwenen. In deze aflevering van Liefhebber Gezocht doet een vrij vroeg exemplaar van de eerste 323F zijn best om nostalgische gevoelens op te wekken.

Door de jaren heen heeft Mazda diverse 323-varianten geleverd met een opvallend aflopende daklijn. We kennen natuurlijk de 323C van de achtste generatie 323, een driedeurs hatchback met een aflopend kontje. Die 323C had in Europa ook een 323F naast zich, de vijfdeurs - zonder klapkoplampen - die in feite geen 323 maar een Lantis was. De rode 323F die in deze editie van Liefhebber Gezocht je autohart probeert te winnen is de voorganger van dat model, die in Mazda's thuisland Japan Familia Astina heette.

Net als de eerste generatie Mazda MX-5 (NA) werd de in 1989 geïntroduceerde eerste 323F bedeeld met klapkoplampen, maar dat was lang niet de enige aandachtstrekker waarmee de 323F zich als spannender model hoopte te profileren. De Mazda 323F kreeg achterlichten die met een rood paneel optisch met elkaar versmolten, een geinig detail gezien de aan elkaar geknoopte achterlichten die je tegenwoordig op tal van modellen ziet. Leuk weetje: de achterlichten van de 323F zijn uitwisselbaar met die van de Aston Martin DB7 uit 1994. Boven de achterlichten zit een in de achterklep geïntegreerde spoiler. De achterruit van de 323F maakt deel uit van de achterklep, met een goed toegankelijke bagageruimte.

Deze rode 323F is een 1.6i LX en dat betekent dat we te maken hebben met de basisuitvoering. Toch stelt deze instapper in ieder geval op motorisch vlak niet teleur, de 323F kreeg namelijk in basistrim al de 87 pk en 128 Nm sterke 1.6 injectiemotor mee terwijl de driedeurs hatchback en sedan een 1.3 als basismotor hadden. Als we de eigenaar mogen geloven heeft hij of zij hem overgenomen van iemand die er 23 jaar mee reden en de 323F warm en droog binnen had staan. Dat verklaart de afwezigheid van roest, in ieder geval aan de buitenkant. Volgens de advertentietekst is dit exemplaar netjes onderhouden en heeft hij zijn laatste beurt in maart dit jaar gehad. Er is zelfs preventief onderhoud gepleegd en nieuwe speakers een een radio met Bluetooth en DAB+ maken het mogelijk om in deze 32 jaar oude Japanner je eigen muziek hedendaags te luisteren. Spatlappen, tijdscoforme lichtmetalen wielen: wij keuren deze 323F helemaal goed.

Ben jij gevoelig voor oerdegelijke Japanse techniek die op speelse wijze is verpakt? Dan moet je een kleine 2 mille investeren om jouw autohart de komende tijd sneller te laten slaan. Uiteraard kom je met de 323F 1.8GT met 131 pk sneller uit te startblokken, maar betere prestaties betekenen lang niet altijd meer automobiel genot. En bovendien: in 11,2 tellen helpt deze rode rakker je aan een snelheid van 100 km/h. Wat heb je nog meer nodig, we zijn immers niet allemaal de sultan van Brunei!

