Mazda 323 (1991) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Vandaag halen we een bezem over de digitale planken van In het Wild voor een ogenschijnlijk piekfijne Mazda 323 van de vierde generatie die die naam droeg. Daarmee is 'onze' 323-collectie min of meer compleet, want op de nog niet zozeer In het Wild-waardige laatste generatie van Mazda's C-segmenter na, zijn nu alle generaties van het model in deze rubriek voorbij gekomen. Hoezee!

In totaal droegen zes generaties Mazda in Europa de naam 323, en het vandaag in de spotlights geplaatste exemplaar is er een van de vierde daarvan. Nadat we eerder aandacht schonken aan de FA4-, BD-, BF- en BA-generatie in In het Wild, geven we nu het podium aan de BG-generatie. Die werd in Nederland verkocht van 1989 tot en met 1994 en al in 1993 ondervonden we dat het een puike auto was. Eentje die bovendien, destijds vier jaar oud, relatief weinig last had van roest.

Gold dat ook op de langere termijn voor alle 323's, dan hadden we er nog wel meer in het straatbeeld gezien. Aan de Mazda-techniek uit die tijd ligt het immers niet. Toch sluit de BG-generatie intussen stilletjes achteraan de rij voor de hemelpoort, want Mazda's uit deze tijd zijn sinds een aantal jaar grotendeels van de Nederlandse bodem verdwenen. Al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen die de regel bevestigen.

Dit nog altijd knalrode exemplaar is er daar een van. De auto begon kortgeleden dienst te doen als de eerste auto van een 18-jarige die een gebruikersreview bijhoudt op onze site. Daarin lezen we dat de auto pas onlangs de 50.000 passeerde op zijn kilometerteller, wat de ogenschijnlijk goede staat van de 323 deels verklaart. Een verdere verklaring vinden we bij de eigenarenhistorie, want de Mazda was vooraf aan de recente eigenarenwissel altijd bij zijn eerste familie in Twente. Die bewaarde de auto waarschijnlijk in een garage, getuige de staat van de lak en het plastic. De originele 13-inch lichtmetalen wielen wisten op de een of andere manier wél hun oorspronkelijke kleur van zich af te schudden.

Dat mag de pret echter niet drukken. Nu de nog frisse 323 in handen is van een jonge gast die onder zijn review belooft er in de toekomst minstens een mooie roadtrip mee te maken, kan zijn tweede leven beginnen. Of die nog eens 32 jaar zal duren, durven we te betwijfelen. Toch willen we de kersverse eigenaar aanmoedigen er vooral voor te gaan en er zuinig op te zijn. Heel veel plezier!

We danken AutoWeek-forumgebruiker HarmenA voor de foto's.