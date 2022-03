Mazda 323 sedan (1993) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Alledaagse auto's van weleer worden steeds zeldzamer, vooral in goede staat. Dat is ook wel logisch aangezien het in principe gewoon gebruiksvoorwerpen zijn. Dienen ze niet langer dat doel omdat ze 'op' zijn, dan wacht de sloop. Gelukkig zijn er uitzonderingen op deze regel en hebben sommige auto's in hun bestaan goede zorg gekregen. Deze Mazda 323 is daar een voorbeeld van. Het is er eentje van de generatie BG, die in 1989 op de markt kwam en in 1991 een facelift kreeg. De 323 was er als hatchback, sedan en de sportiever uitgedoste 323 F met klapkoplampen.

'Sportief' is geen woord dat in de vocabulaire van deze beige sedan voorkomt, al is hij ook weer niet de traagste. Onder de kap ligt een 90 pk sterke 1.6 viercilinder. Gezien het wagengewicht van slechts 1.005 kilo is dat best een adequaat vermogen. De viertraps automaat van dit exemplaar haalt de vaart er alleen behoorlijk uit. Met handgeschakelde vijfbak zit de 323 met deze krachtbron namelijk in 10,4 seconden op de 100 km/h en is bij 177 km/h de koek op. De automaat voegt aan die acceleratietijd met 13,1 seconden bijna drie seconden toe. Hou je het gaspedaal ferm tegen het schutbord aan gedrukt, dan stopt de snelheidsmeter bij 167 km/h met lopen.

Deze Mazda 323 valt dan ook niet zozeer op door zijn specificaties, maar meer door de algehele staat van de auto. De kunststof bumpers voor en achter lijken als nieuw. Waarschijnlijk zijn ze dat ook, want de Mazda 323 had als LX meegespoten bumpers. De rest van de auto staat in ieder geval op het oog nog goed in de lak. Het interieur ziet er eveneens nog goed uit. De kilometerstand van ruim 151.000 is niet maagdelijk meer, maar de stoelen zijn niet doorgezakt en alles oogt nog aardig fris en origineel, tot de cassettespeler aan toe. Voor zover bekend heeft deze Mazda 323 zes particuliere eigenaren gehad, waarvan eentje hem van 1997 tot 2016 in zijn bezit had. De verkopende partij meldt overigens dat de 323 al sinds 1997 bij hen in onderhoud is.

Met een prijs van €1.790 is deze 323 niet bepaald een koopje te noemen. De kilometerstand is ook niet dusdanig laag dat het echt gaat om een auto in nieuwstaat. Dat maakt dat hij een beetje tussen de wal en het schip valt. Wel heb je er vermoedelijk een leuke auto aan die je vandaag de dag niet veel meer tegen komt in het straatbeeld. De verkoper meldt dat de distributieriem, midden- en einddemper en radiateur recentelijk zijn vervangen. Hou jij dit rijdende stukje nostalgie op de weg?

