Betaal je een verkeersboete niet op tijd? Dan wordt de hoogte van je boete verhoogd met 50 procent en later zelfs met 100 procent. Dat is misschien niet legitiem, zegt juridisch dienstverlener Adviesbureau Skandara. Het start een massaclaim tegen het CJIB.

Een verkeersboete krijgen, ook al is die terecht uitgedeeld, is nooit het mooiste moment van de dag. Je doet er goed aan die boete maar direct te betalen. Wacht je te lang en betaal je de verkeersboete niet binnen acht weken? Dan wordt het te betalen bedrag met 50 procent verhoogd. Betaal je daarna wederom niet op tijd, dan wordt het verhoogde bedrag nog eens verdubbeld. Zo kan een verkeersboete van €100 dus €300 worden. Juridisch dienstverlener Adviesbureau Skandara vindt dit niet door de beugel kunnen en start een massaclaim.

Volgens Brahim de Hong van Adviesbureau Skandara zijn de verhogingen "buitenproportioneel en waarschijnlijk onrechtmatig." Volgens Adviesbureau Skandara is de aanleiding voor de claim een lopende procedure waarin de rechtbank vragen heeft gesteld aan de Hoge Raad. Het wil weten of de automatische verhogingen van de verkeersboetes juridisch gekwalificeerd moeten worden als administratieve (incasso)kosten, of als strafrechtelijke sanctie, zo lezen we in het schrijven van Adviesbureau Skandara. "Als de Hoge Raad oordeelt dat deze systematiek in strijd is met het Europees recht of buitenproportioneel is, dan heeft de Staat jarenlang onterecht ruim een half miljard euro geïncasseerd bij burgers", aldus De Jong.

Volgens Adviesbureau Skandara hebben inmiddels al honderden mensen aangemeld voor de massaclaim. Er is dan ook serieus geld mee gemoeid, zo gaat het volgens Skandara over een periode van vijf jaar naar schatting om meer dan een half miljard euro.