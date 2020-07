Managementwissel bij software-tak Volkswagen

Het hing al in de lucht en inmiddels is het ook officieel: Christian Senger zwaait af als CEO van de software-tak van de Volkswagen Group. De hele afdeling komt voortaan onder het leiderschap van Audi te vallen.

Onlangs doken er al geruchten op dat de huidige topman van Volkswagen's software-ontwikkeling uit zijn functie ontheven wordt. Nu is de kogel door de kerk: Christian Senger (46) wordt opgevolgd door de van BMW afkomstige Dirk Hilgenberg. Laatstgenoemde was voorheen verantwoordelijk voor productie en engineering bij BMW, onder andere in de Verenigde Staten. Het waarschijnlijk belangrijkste deel van zijn CV voor zijn nieuwe functie is dat Hilgenberg al in 2002 aan het roer kwam te staan van BMW's IT-ontwikkeling. Overigens heeft ook Senger eerder voor BMW gewerkt.

De 'Car.Software' genaamde software-afdeling van de Volkswagen Group wordt tegelijkertijd met deze verandering ook officieel overgeheveld naar Audi. Dat kwam eerder al naar buiten op basis van een uitspraak van Volkswagen Group-topman Herbert Diess. Voortaan zal Audi onder leiderschap van CEO Markus Deusmann ook dit aspect van de gehele groep onder haar verantwoordelijkheid krijgen. Het hoort bij de nieuwe algehele hoofdverantwoordelijkheid van Audi voor de R&D van de Volkswagen Group. Car.Software verhuist niet alleen op papier, maar ook fysiek. De software-afdeling werkt voortaan vanuit Ingolstadt.

Dat Audi de verantwoordelijkheid krijgt, is zoals gezegd een duidelijk gepland onderdeel van het bredere plan om Audi leidend te maken voor het concern. Dat Hilgenberg Senger vervangt, is mogelijk een ingewikkelder verhaal. Onder Senger's leiding kwam onlangs de software van onder andere de Volkswagens ID.3 en Golf in opspraak. Daar zouden grote problemen mee zijn (geweest), al zegt Volkswagen de situatie altijd volledig onder controle gehad te hebben. Audi-CEO Deusmann bedankt Senger hoe dan ook voor zijn 'pionierswerk' en het concern geeft in een officiële verklaring aan dat er voor hem een 'nieuwe hooggeplaatste functie' binnen Volkswagen wordt gezocht.