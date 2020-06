Levering Volkswagen ID.3 start in september

Het had wat voeten in de aarde, maar het lijkt Volkswagen te lukken om zijn zelf gezette deadline van deze zomer te halen. Het is dan wel het einde van de zomer geworden, maar begin september behoort officieel nog tot de zomer. In de meeste Europese landen kunnen mensen met een pre-order vanaf 17 juni hun definitieve wensen doorgeven. In Nederland zal dit echter nog wel wat langer duren: ‘onze’ orderboeken gaan eind juli open.

Voor de 30.000 pre-orders is dit dus goed nieuws. Er zit echter, hoe kan het ook anders, nog wel een klein addertje onder het gras. Zodra de definitieve wensen worden doorgegeven, kunnen de toekomstige eigenaren van deze ID.3 1st Edition lid worden van een exclusieve gemeenschap: de 1st Movers Club. Als lid krijg je twee opties: mocht je de ID.3 per se vanaf begin september willen, dan is de auto nog niet helemaal honderd procent af. De App Connect-functie en de afstandsfunctie in het head-up display werken dan nog niet. Deze eigenaren kunnen hun ID.3 dan begin 2021 naar de dealer brengen voor een software-update waardoor beide functies wel zullen werken. Meer geduldige klanten, of klanten die geen lid worden van de club, kunnen hun ID.3 in het vierde kwartaal of begin 2021 ophalen: de functies werken dan vanaf het eerste moment al wel naar behoren.

Mensen die geen pre-order konden zetten, kunnen vier weken na de 1st Movers hun wensen bij Volkswagen doorgeven voor een ID.3. Zij zullen hun auto ontvangen na de eerste 30.000 exemplaren die als 1st Edition bestempeld worden. De Nederlandse prijzen voor deze ID.3 1st Edition, met sowieso het 58 kWh-accupakket (420 km WLTP), beginnen bij € 38.000. De basis-ID.3 krijgt een kleiner accupakket (45 kWh) en is goed voor een bereik van 330 km, die gaat rond de € 30.000 kosten.