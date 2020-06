Audi opent Amerikaans onderzoekscentrum autonoom rijden

Audi huurt zestig nieuwe medewerkers in en opent een nieuw onderzoekskantoor in Noord-Amerika om aan zijn autonome technieken te werken. Voor praktijkervaringen wordt een testvloot Q7’s de weg opgestuurd.

Audi opent binnenkort een gloednieuwe Driving Development R&D-kantoor in het Amerikaanse Silicon Valley. Het doel van het kantoor is om nieuwe Advanced Driver Assistance Systems-technologieën (ADAS) te ontwikkelen. In eerste instantie zullen zestig mensen worden ingehuurd die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie en softwareontwikkeling.

Audi heeft al een testvloot Q7’s klaarstaan die de Noord-Amerikaanse wegen zal gaan verkennen. Het merk hoopt dat het de nieuwe technieken die hieruit voortvloeien in 2023 kan introduceren in nieuwe modellen. Op de Q7’s worden gigantische QR-codes geplakt. Voorbijgangers kunnen deze scannen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Er wordt voor een Noord-Amerikaanse locatie gekozen, omdat Audi gelooft dat in dat werelddeel het voortouw wordt genomen op het gebied van ADAS-systemen. De technieken die in het nieuwe centrum worden ontwikkeld, zijn in eerste instantie dan ook enkel bedoeld voor Amerikaanse Audi-klanten. Het ligt uiteraard geheel in de lijn der verwachting dat de technologieën op een later moment de oceaan zullen oversteken.