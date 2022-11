Lucid Gravity: elektrische SUV met grootste actieradius

Het Amerikaanse Lucid Motors zet alles op alles om in autoland een speler te worden waarmee rekening gehouden dient te worden. Met sedan Air heeft Lucid al de elektrische auto met de grootste actieradius in handen, maar dat is niet genoeg. Lucid wil ook de SUV met de grootste reikwijdte hebben. Als we de Amerikanen mogen geloven, gaat dat nog gebeuren ook. In 2024, om precies te zijn.

Uitgebreide technische gegevens van de Gravity geeft Lucid nog niet vrij, maar de fabrikant geeft wel weinig subtiele hints naar wat je van de elektrische SUV verwachten kunt. Lucid zegt namelijk dat de Gravity als geen andere auto die momenteel op de markt is de prestaties van een supercar met die van een praktische zevenzitter combineert. Daarnaast moet de Gravity een grotere actieradius hebben dan elke andere EV dan ook, de Air uit eigen huis uitgezonderd. Dat is nogal een belofte.

Het zou namelijk betekenen dat de Lucid Gravity - die een lel van een SUV belooft te worden - een nog groter elektrisch bereik heeft dan auto's als de Tesla Model S Long Range en Mercedes-Benz EQS 450+, EV's die achtereenvolgens ruim 650 kilometer en zelfs 730 kilometer ver komen. De Lucid Air komt met zijn grootste 118 kWh accupakket 840 volgens de strenge EPA-methode vastgestelde kilometers ver. Daar gaat de Gravity - als hij dezelfde hardware krijgt - dus zeker niet overheen. De vraag is dan hoe ver de Gravity eronder duikt.

Wat elektrokracht betreft kom je in de Gravity waarschijnlijk helemaal niets tekort. De Lucid Air is in zijn sterkste vorm namelijk meer dan 1.200 pk sterk en dendert in zo'n 2 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Het is dus helder waarom Lucid spreekt van 'supercarprestaties'.

De Lucid Gravity komt afhankelijk of je voor de versie met twee of drie zitrijen gaat met vijf, zes of zeven zitplaatsen beschikbaar. In de Verenigde Staten komt de Gravity in 2024 op de markt, Lucid zegt binnenkort vrij te geven wanneer de elektrische top-SUV in Europa geleverd gaat worden. De Air komt ook naar Nederland, dus we verwachten de Gravity hier uiteindelijk ook.

Begin 2023 opent Lucid in de Verenigde Staten de orderboeken. Dan geeft het ook meer technische informatie en het definitieve ontwerp van de SUV vrij. Met beide zaken is Lucid naar eigen zeggen de komende tijd nog druk bezig.