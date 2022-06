Nieuwe motorversies elektrische Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz herziet het Nederlandse leveringsgamma van de EQS. Het elektrische topmodel verliest zijn basismotorisering en dat betekent dat de 292 pk sterke achterwielaangedreven EQS 350 niet meer op de Nederlandse prijslijst staat. De reeds bekende achterwielaangedreven 333 pk krachtige EQS 450+ krijgt er een nieuwe Business Line-uitvoering bij, met als gevolg dat die variant tot de mogelijke terugkeer van de EQS 350 prijstechnisch de 'goedkoopste' versie is. De EQS 450+ Business Line kost €106.307.

EQS 450 4Matic naast EQS 450+

Dat is echter niet het grootste nieuws. Mercedes-Benz introduceert namelijk ook de EQS 450 4Matic, zonder + achter zijn naam en met de 4Matic-toevoeging. In tegenstelling tot de EQS 450+ heeft de EQS 450 dus vierwielaandrijving en door de komst van een tweede elektromotor meer vermogen. Daardoor is de actieradius die deze 360 pk sterke nieuwe variant uit de 107,8 kWh accu perst kleiner dan die van de achterwielaangedreven EQS 450. Waar de EQS 450+ 652 tot 757 kilometer ver komt op een volle lading, schopt de EQS 450 4Matic het tot 582-674 kilometer.

De EQS 450 4Matic snelt in 5,6 seconden naar de 100 km/h en is daarmee rapper dan de EQS 450+ die voor die sprint 6,2 seconden nodig heeft. De EQS 450 4Matic is er als Luxury Line en als AMG Line en kost achtereenvolgens €126.635 en €129.902.

EQS 500 4Matic

De tweede nieuwe motorversie die Mercedes-Benz naar zijn elektrische topsedan haalt heet EQS 500 4Matic. Deze vierwielaangedreven EQS komt met zijn twee samen 449 pk sterke elektromotoren dus tussen de 360 pk sterke EQS 4Matic en de 523 pk sterke EQS 580 4Matic te staan. Net als alle andere EQS'en heeft ook de EQS 500 4Matic een 107,8 kWh accu in zijn bodem. De EQS 500 4Matic bereikt in 4,8 seconden een snelheid van 100 km/h en is daarmee rapper dan de EQS 450 4Matic, maar logischerwijs iets trager dan de EQS 580 4Matic (4,3 s) en sportieve topversie 53 AMG 4Matic (3,8 s). De actieradius van de nieuwe EQS 500 4Matic bedraagt 582 tot 641 kilometer. Hij is er alleen als AMG Line en heeft een vanafprijs van €144.059.

Ook is er nieuws voor de hierboven al aangehaalde EQS 580 4Matic. Die subtopper - leverbaar als Luxury Line en AMG Line - kost in beide gevallen zo'n €13.000 meer dan voorheen. Dat komt doordat het ruim 6 mille kostende Premium Plus Pack en het zo'n €5.400 kostende Executive Rear Seats Pack nu standaard zijn. De EQS 580 4Matic kost als Luxury Line €170.558 en als AMG Line €172.978.

Prijzen Mercedes-Benz EQS

Omdat prijzen zich in een tabel net wat eenvoudiger laten aflezen hebben we het nieuwe leveringsgamma - nu dus zonder EQS 350 - hieronder overzichtelijk weergegeven.