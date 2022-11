Lucid Gravity binnenkort te bestellen

Door eerder speurwerk in de patentdatabanken konden we je in maart 2021 al laten zien hoe het tweede model van Lucid, de Gravity, eruit komt te zien. Nu weten we ook per wanneer de SUV van het merk te bestellen is: vanaf begin 2023. De productie van de Gravity moet in de loop van 2024 beginnen. De verwachting daarbij is dat de eerste exemplaren naar de thuismarkt van het Amerikaanse merk gaan, alvorens de leveringen elders beginnen. We weten nog niet geheel zeker of de SUV, net als de Air, ook naar Europa komt.

Eerst maar zien hoe nieuwbakken fabrikant Lucid de opstartproblemen het hoofd weet te bieden. Aanvankelijk wilde het merk in 2022 20.000 auto's produceren, maar door onder meer leveringsproblemen van onderdelen moest Lucid dat doel stevig naar beneden bijstellen. Er zit echter een stijgende lijn in de productie-aantallen, waardoor de Amerikanen nu hopen dit jaar aan de 7.000 exemplaren te komen. Afgelopen kwartaal (Q3 2022) wisten ze 1.398 Lucids Air af te leveren, goed voor een omzet van 196 miljoen dollar.

Honderden miljoenen verlies

Daartegenover schrijft het merk in dezelfde periode een netto verlies van 670 miljoen dollar. Toch is er reden tot positiviteit: de omzet van het merk bedroeg in Q4 2021 nog 232.000 dollar. Dat geld kwam vermoedelijk van de als eerst geleverde Air, want de productie daarvan begon pas aan het einde van vorig jaar.

Bijna een jaar later is die dus op gang gekomen, maar nog lang niet zo goed als eerder gepland. Wel blijft er een stijgende lijn in zitten: Lucid produceerde 2.282 auto's in Q3 2022, veel meer dan in Q1 of Q2. Daarbij verwacht het merk in Q4 ook voldoende auto's te produceren én af te leveren om tot het bijgestelde productiedoel van 7.000 stuks over heel 2022 te komen. Ter illustratie: aan Automotive News laat Lucid-CEO Peter Rawlinson weten dat het merk in Q3 drie keer meer auto's produceerde en twee keer meer auto's leverde dan in Q2.

Werk aan de winkel

Toch heeft Lucid nog veel werk in te halen. Het heeft nog 34.000 reserveringen voor de Air liggen en vanaf binnenkort komen daar dus reserveringen voor de Gravity bij. Bovendien: tijdens een evenement dat volgende week plaatsvindt geeft Lucid niet alleen meer vrij over de Gravity, maar presenteert het ook de nieuwe instappers van de Air. Die worden significant goedkoper dan de momenteel bestelbare versies en zullen naar verwachting de vraag verder opdrijven.

CEO Rawlinson ziet het wel zitten. Afgelopen kwartaal bewees zijn bedrijf volgens hem voor het eerst dat het in staat is om meer dan 300 auto's per week te bouwen. Weet het bedrijf zich los te weken van de door hem genoemde opstartproblemen en valt de onderdelenaanvoer mee, dan zullen de productie-aantallen over Q4 2022 nog een stukje rooskleuriger zijn. Om nog maar niet te spreken over 2023, wanneer het merk begint de instapper van de Air te bouwen. We gaan het meemaken.