Lucid presenteert in november tweede model: de Gravity

De Lucid Air baart opzien met zijn immense rijbereik, maar hij heeft het rijk niet lang alleen. Er komt ook een SUV aan van het Amerikaanse merk. Dat is de Lucid Gravity, een reeds in 2020 aangekondigd en toen ook al deels getoond model. Een jaar later kon AutoWeek je exclusief de productieversie laten zien via enkele opgedoken patentschetsen, maar van een officiële en volledige onthulling is het nog altijd niet gekomen. Daarin komt in november verandering, zo verklapt CEO Peter Rawlinson in gesprek met Yahoo Finance.

In de voorlaatste maand van het jaar gaat eindelijk het doek van de auto die op papier al net zo veelbelovend lijkt als zijn oudere sedanbroer Air. Eerder stelde Lucid dat de Gravity de elektrische SUV met de grootste actieradius ter wereld wordt. Hij zou alleen niet verder komen dan de Air. Reken in dat geval op een hooguit 840 km grote actieradius volgens de EPA-cyclus, ofwel een WLTP-bereik van richting de 900 km. Jazeker, de al ronduit indrukwekkende 707 km van de Fisker Ocean moet er waarschijnlijk aan geloven als het aankomt op de elektrische SUV met het grootste rijbereik.

Verwacht van de Lucid Gravity verder onder meer een bijzonder korte 0-100 km/h-sprint; de Air is in zijn sterkste vorm goed voor een sprint in zo'n 2 seconden dankzij samen 1.111 pk sterke elektromotoren. Er komen ongetwijfeld ook 'mildere' varianten, met nog altijd minstens 480 pk vermogen. Wil je graag veel mensen meenemen? Dan kun je tekenen voor een zevenzits Gravity. De Amerikaanse marktintroductie is in 2024, het is nog niet zeker of de Lucid Gravity ook hier op de markt komt. Gezien het feit dat de Air hier wel leverbaar is, verwachten we dat de Gravity er achteraan komt.