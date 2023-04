Lotus Esprit (1990) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Lotus is niet zo'n heel breed vertegenwoordigd merk in 'In het Wild', dus we zijn maar wat blij met de spot van deze Lotus Esprit! Hier staat een toch alweer 33 jaar oude auto, maar de tijd staat 'm goed.

Het is even wat anders dan de Volvo Amazon van laatst en deze Volvo 343, maar deze Lotus Esprit heeft er minstens één ding mee gemeen: hij is gespot door Jente Horsting. Bedankt weer voor het delen van de foto's, Jente! Een Esprit duikt bepaald niet dagelijks op en het is zelfs alweer dik zeven jaar geleden dat er voor het laatst eentje schitterde in deze rubriek. Dat was een groen exemplaar, deze is in een wat tijdlozer zilvergrijs uitgevoerd. Tijdloos is de Esprit überhaupt wel behoorlijk. Als je bedenkt dat het basisontwerp alweer bijna 50 jaar oud is, kun je toch stellen dat Giorgetto Giugiaro destijds een sterk staaltje tekenkunst heeft laten zien.

De Esprit die we hier voor ons hebben, is natuurlijk wel een stevige evolutie van het oer-ontwerp. Dit is er namelijk eentje van de in 1988 geïntroduceerde serie van de Esprit, die wat meer afgeronde vormen had dan zijn voorgangers. Net als voorheen ontwikkelde Lotus overigens niet alle uiterlijke details zelf: zo leent deze Esprit zijn zijspiegels van de Citroën CX en zijn de achterlichten afkomstig van de Toyota Levin AE86. Eerder had de Esprit onder meer de achterlichten van de Rover SD1 en er werden zelfs knopjes en schakelaars uit de Morris Marina in het interieur gelepeld.

Het kloppend hart was dan weer wel van Lotus zelf en in dit geval heeft-ie de geblazen 2,2-liter versie van de viercilinder aan boord. Niet de crème de la crème van dat moment, de Turbo SE, maar de HC. Daarmee kon je indertijd echter ook al heel prima voor de dag komen. In grofweg 5,5 seconden al van 0 naar 100 km/h schieten was met snel poken voor elkaar te krijgen en de topsnelheid was met krap 245 km/h ook prima voor mekaar. Later zou de Esprit V8 al zijn voorgangers nog doen verbleken, maar dan hebben we het helemaal over een zeldzame verschijning. Het hoeft ook allemaal niet per se nog spectaculairder dan dit, het is allang mooi om te zien dat zo'n keurige Esprit gewoon in het Nederlandse straatbeeld verschijnt. In 2008 kwam-ie voor het eerst ons land opvrolijken en hij doet dat tot op de dag van vandaag nog bij dezelfde eigenaar. Die wordt er dus kennelijk ook nog altijd vrolijk van en dat snappen we wel.