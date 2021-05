Fisker laat Pear zien

Nee, Pear heeft in dit geval niets te maken met de alom bekende vrucht. Pear staat namelijk voor Personal Electric Automotive Revolution. In een teaservideo zien we niemand minder dan Henrik Fisker een beetje moeilijk kijken terwijl hij met zijn arm wat aan de Pear-gerelateerde lijnen de lucht in wappert. In de teaservideo is ook het silhouet van de Pear te zien. Het lijkt erop dat de Ocean, momenteel Fisker's enige model, gezelschap krijgt van nog een SUV-achtige. Mogelijk gaat het om de auto die Fisker medio vorig jaar al op een teaserplaat liet zien.

Fiskers tweede model moet volgens het merk niet alleen in Noord-Amerika, maar ook in Europa, China en India op de markt komen. De auto wordt straks in ieder geval in de Verenigde Staten door Foxconn en Fisker geproduceerd, maar mogelijk komt de auto straks ook uit andere landen. In totaal moeten er jaarlijks 250.000 exemplaren van Fiskers tweede model van de band lopen. De auto zou een vanafprijs van minder dan 30.000 dollar moeten krijgen. De nieuwkomer maakt straks gebruik van het FP28-platform, al is er verder weinig over bekend. In het vierde kwartaal van 2023 start de productie. Eind volgend jaar trekt Fisker overigens nog het doek van de voor de Europese markt bestemde versie van de elektrische Ocean.