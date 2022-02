‘Lincoln wil compleet aanbod EV’s voor 2026’

Lincoln wil doorpakken met elektrificatie en mikt in 2026 op een vloot van minimaal vijf volledig elektrische modellen. Het zou gaan om SUV’s en cross-overs die het bestaande aanbod ofwel vervangen, ofwel aanvullen. Dat huidige aanbod bestaat uit de Corsair (formaatje BMW X3 of kleiner), de Nautilus (X5), de Aviator (tussen X5 en X7) en de Navigator (X7 plus, buitenaards groot). Het nieuws is niet officieel bevestigd, maar via de even bekende als anonieme ‘bronnen binnen het merk’ bij Reuters terechtgekomen.

De eerste uit de nieuwe elektrische reeks zou volgens dit bericht van Aviator-formaat zijn en in 2024 verschijnen. Dat is opmerkelijk, want eerder leek het er nog op dat Lincoln zichzelf nog in 2022, 100 jaar na de overname door Ford, een EV cadeau zou doen. Die auto, een kleiner model dat zijn technische basis deelt met de Ford Mustang Mach-E, staat dus wellicht buiten de hier bedoelde modelreeks.

Later, rond 2026, moet een nog grotere Navigator-achtige EV verschijnen. Die auto deelt zijn platform, of eigenlijk chassis, volgens de bronnen met de volgende generatie van de elektrische Ford F-150. Dat is niet zo gek, want de bestaande Navigator is technisch ook gebaseerd op Fords grenzeloos populaire pick-up.

Lincoln doet er goed aan om elektrificatie serieus te nemen, want zijn grootste concurrent doet dat ook. GM’s Cadillac is radicaal aan de slag gegaan met EV’s, heeft in de vorm van de Lyriq al een veelbelovend exemplaar klaar staan en wil vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto’s verkopen.