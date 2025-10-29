De Lexus LS zoals je die jaren hebt gekend is uit productie. In de toekomst is een Lexus LS iets heel anders. Wat het in ieder geval niet is: een traditionele topsedan.

Tijdens de Japan Mobility Show geeft Lexus op drie verschillende manieren vorm aan de toekomst van de LS. Geen van de toekomstvisies is een traditionele vierdeurs sedan in het segment van auto's als de Mercedes-Benz S-klasse. Daar gaan we.

Lexus LS Concept

Met de Lexus LS Concept tonen de Japanners een gigantische MPV met maar liefst zes wielen. Het gevaarte heeft twee achterassen, een stel enorme schuifdeuren en heeft drie zitrijen. Doordat Toyota's modellijn Century nu is losgeweekt tot een nieuw premiummerk dat nog boven Lexus staat, moet Lexus meer vrijheid hebben om modellen te gaan voeren. Toyota- en Lexus-voorzitter Akio Toyoda lijkt in ieder geval te hinten naar een productieversie. "Het is een enorme uitdaging. Er zijn zaken die mensen verwachten van Lexus. Stilte, comfort en de mogelijkheid om elk soort weg te overwinnen. Een zeswielig voertuig moet dat ook allemaal kunnen. Iedereen is aan het project toegewijd en ik ben ervan overtuigd dat ze gaan slagen." Technische specificaties van de op meerdere vlakken opmerkelijke LS Concept zijn er niet, maar we mikken erop dat hij een elektrische aandrijflijn heeft.

Lexus LS Coupe Concept

Dan is er de Lexus LS Coupe Concept. Hoewel zijn naam anders doet vermoeden is dat geen coupé, maar een elektrisch SUV met een vanaf de B-stijl sterk aflopende daklijn. De achterportieren van het studiemodel scharnieren aan de achterzijde en de showauto heeft helemaal achteraan een kleine laadopening die enigszins aan een uit de kluiten gewassen brievenbus doet denken. We zien ogenschijnlijk fraaie materialen, bamboe-afwerking en een dashboard dat verstoken lijkt van fysieke knoppen. Verdere informatie deelt Lexus niet en dus is ook van deze concept-car niet precies bekend wat de boodschap ervan is.

Lexus LS Micro Concept

De LS Micro Concept is zo mogelijk nóg maffer. Het is een uitermate smalle driewieler waarin één stoel zit. Een auto is het dan ook niet, maar we wilden je het stukje stadsmobiliteit niet onthouden. Ook hier geldt: technische specificaties ontbreken. Het levert wel mooi kijkvoer op.