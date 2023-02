Lexus weer het betrouwbaarst in de VS, Kia op 3

Lexus is in het jaarlijkse betrouwbaarheidsonderzoek van het Amerikaanse J.D. Power als beste merk uit de bus gekomen. Daarmee pakte het Japanse premiummerk die titel terug van Kia.

Als we spreken over ‘het J.D. Power-onderzoek’ is dat eigenlijk niet voldoende, want deze onderzoeksinstantie onderzoekt jaarlijks op meerdere manieren de betrouwbaarheid van auto’s. Specifiek gaat het vandaag om de Vehicle Dependability Study (VDS), de meest vooraanstaande van al die onderzoeken. ‘VDS’ is misschien wel ’s werelds bekendste onderzoek naar de betrouwbaarheid van automodellen. Het richt zich met behulp van een beproefde methode op auto’s die op het moment van het onderzoek zo’n drie jaar oud zijn. De organisatie gaat daarbij uit van modeljaren, dus deze keer was het de beurt aan modeljaar 2020.

Een hele belangrijke aantekening is wel dat J.D. Power zich puur op de Noord-Amerikaanse markt richt. De merken en modellen die daar leverbaar zijn, kun je zeker niet altijd direct vergelijken met wat wij hier in Europa krijgen voorgeschoteld. Je kunt er in die zin geen conclusies aan verbinden voor de Europese markt, al zegt het onderzoek voor de betrokken merken altijd wel iets.

Europese merken over het algemeen minder goed

Bij dit onderzoek is het uitgangspunt ‘problemen per 100 voertuigen’, ofwel ‘PP100’. Deze problemen worden geregistreerd op allerlei gebieden, van climatecontrol tot exterieur en van infotainment tot aandrijflijn en rij-assistentiesystemen. Lexus komt daarmee net als vóór 2022 als beste uit de bus en pakt daarmee zoals gezegd de titel terug van Kia. Dat merk eindigt nu op 3. Positie 2 is in handen van het premium-broertje van de Koreanen: Genesis. General Motors is lekker bezig als het om betrouwbaarheid gaat, en ziet Buick op plek 4 en Chevrolet op 5 eindigen. Hyundai en een reeks Japanse merken vervolmaken de rest van de top 10, met één opvallende uitzondering: Mini.

Mini's moederbedrijf BMW eindigt nog net bovengemiddeld, maar Europese merken doen het over het algemeen minder goed. Wellicht verrassender is het feit dat Honda (19) en diens luxemerk Acura het er niet best vanafbrengen in dit onderzoek. Hekkensluiter is Land Rover, dat daarmee ongeveer net zo traditiegetrouw eindigt als Lexus. Tesla doet voor het eerst ook mee, maar dingt wegens een gebrek aan gegevens niet mee naar de prijzen. Concreet betekent dat niets, want met 242 punten eindigt het Amerikaanse EV-merk ergens onderaan. Ram, Volvo en Nissan zijn de snelste stijgers van de merkenlijst.

Infotainmentsysteem meest problematisch

Op modelniveau delen twee modellen uit het huis van Toyota de eerste plek: de Toyota C-HR en de Lexus RX. Ook in separate segmenten pakt Toyota vaak de winst, maar Kia, Hyundai, Genesis en General Motors scoren ook geregeld een nummer 1-plek. In de premium-hoek zien we hier en daar BMW en Mini terug op de hoogste positie.

Een opvallende algemene conclusie van J.D.Power is dat infotainmentsystemen met stip het meest problematische onderdeel zijn van moderne auto’s. Verder valt op dat er in 2023 over het algemeen minder onderdelen hoefden te worden vervangen dan bij het onderzoek van vorig jaar.