Lexus LC Convertible gaat in productie

Lexus heeft de LC Convertible Prototype meegebracht naar het Goodwood Festival of Speed. De opengewerkte LC toont er in rijdende vorm zijn uiterlijke pracht, maar dat is niet Lexus' enige motivatie geweest om het studiemodel van stal te halen.

Tijdens de Autosalon van Genève presenteerde Lexus de LC Convertible Prototype, een designstudie dat moest laten zien hoe een opengewerkte versie van de drie jaar geleden tijdens de North American International Auto Show gepresenteerde LC coupé zou kunnen opdrogen (foto 14 en 15). Hoewel de de LC Convertible Prototype bijzonder productierijp leek, hield Lexus de lippen over een daadwerkelijke komst van de auto stijf op elkaar. Tot vandaag.

Tijdens het Goodwood Festival of Speed bevestigt Lexus namelijk dat het het gamma van de LC gaat uitbreiden met een open versie. Wanneer die auto komt, houdt Lexus nog even onder de pet. Wel meldt het bedrijf dat de auto "in de nabije toekomst in productie gaat" en dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Zonaanbiddend Lexus

Opengewerkte modellen van Lexus zijn een relatieve zeldzaamheid. Tussen 2001 en 2010 produceerde Lexus de tweede generatie SC, een auto die - in tegenstelling tot zijn voorganger - een roadster met een stalen klapdak was (foto 16). De tweede en vooralsnog laatste Lexus met een voorliefde voor de stralende zon en een wapperende kruin, was de tussen 2009 en 2015 gebouwde IS C, een cabrioversie van de tweede generatie IS die net als de SC een stalen klapdak had (foto 17 en 18).

Wel hebben we in de loop der jaren opengewerkte studiemodellen Lexus gezien. Dat begon al in 2002 met de 'Lexus 2054', een auto die gebouwd werd voor de film Minority Report van regisseur Steven Spielberg en die later te zien was in 2005 door Michael Bay geregisseerde film The Island (foto 19 t/m 21). De tweede conceptuele open Lexus was een heftige. Ook in 2004 kregen we van Lexus een open concept-car te zien, de opmerkelijke vierzits LF-C Concept (foto 22 en 23). In 2008 liet het merk namelijk de LF-A Roadster Concept zien, een voorbode op een open versie van de machtige LFA die het productiestadium helaas niet heeft gehaald (foto 24 t/m 26). In 2014 maakten we kennis met de auto die tot de komst van de LC Convertible Prototype de laatste open voorbode van Lexus was. Dat was het jaar waarin het merk tijdens de Los Angeles Auto Show de LF-C2 Concept aan het grote publiek liet zien. Ook van die sterk op een open RC lijkende auto is geen productieversie verschenen (foto 27 t/m 29).