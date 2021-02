Lexus kondigt nieuw F Sport-model aan

Lexus biedt in Nederland momenteel één knalhard F-model aan: de RC F. Naast het volwaardige F-label heeft Lexus een reeks F-Sport- en F-Sport Line-uitvoeringen van zijn auto's op de internationale menukaart staan. Lexus plaatst op Twitter een afbeelding van het F Sport-logo en geeft daarbij aan dat er "[...] een nieuw tijdperk voor F Sport-modellen" aan zit te komen.

Een volwaardig F-model in de stijl van de RC F en de IS F van weleer hoeven we waarschijnlijk niet te verwachten, maar het is niet ondenkbaar dat Lexus een sportief aangeklede variant van een bestaand model presenteert dat vooral uiterlijk wordt aangepakt, maar daarnaast ook motorisch. Het zou zomaar kunnen dat Lexus de vorig jaar vernieuwde en helaas niet in Europa verschenen IS bij z'n kladden grijpt. Die IS F Sport zal bij lange na niet zo heftig worden als de IS F dat was, al is het niet ondenkbaar dat Lexus met een sportieve variant van die auto komt in de stijl van de M Performance-versie van bijvoorbeeld de BMW 3-serie. Onder meer Japanse media speculeren over de komst van een Lexus IS500, een versie met de dubbel geblazen 3.5 V6 die Lexus onder meer in de LS leverde. Vooralsnog blijft het bij speculeren, het is nog niet bekend wanneer Lexus de nieuwkomer presenteert.