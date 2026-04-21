Lexus RX spyshots
Lexus NX krijgt facelift: meer licht, andere grille

Achter ES aan

Joas van Wingerden
De Lexus NX is een opvallende verschijning en daar doet de aanstaande facelift waarschijnlijk niks aan af.

De huidige Lexus NX stamt uit 2021 en is dus zo ongeveer halverwege zijn levenscyclus. Traditioneel gezien is dat tijd voor een opfrisser en daar is Lexus het kennelijk mee eens. Op deze foto's zien we een NX die fanatiek in de plakkers is gestoken en die kunnen maar deels verhullen wat er verandert.

We zien aan de voorkant al een groot deel van de compleet nieuwe koplampen. Die krijgen een duidelijk andere indeling met twee stroken voor de dagrijverlichting. Het is dus nog maar de vraag of de kenmerkende hockeystickvorm de facelift overleeft. De grille van de NX gaat ook op de schop en lijkt net zo prominent als nu het geval is, maar het is nog niet duidelijk welk deel van de grille een andere kleur dan de koets van de auto krijgt. Dikke kans dat dat maar een klein stukje is, zoals bij de Lexus ES.

Aan de achterkant verandert er ook wat. Zo rekenen we net als vooraan op ander bumperwerk, en op subtiele veranderingen aan de indeling van de achterlichten. Op technisch vlak is het nog even koffiedikkijken wat de facelift brengt. De NX is hier in Nederland leverbaar als plug-in hybride. Mogelijk krijgt die laatste er wat elektrisch rijbereik bij. De huidige schopt het tot 74 km (WLTP).

