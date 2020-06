Dít is de nieuwe Lexus IS

Het is in Europa over en uit voor de IS. Lexus heeft besloten om in ons werelddeel de stekker uit het IS-avontuur te trekken, maar dat maakt de vernieuwde IS die het merk vandaag heeft gepresenteerd, natuurlijk niet minder interessant. Je zou namelijk denken dat het uitgaande in 2013 gepresenteerde model wordt vervangen door een volledig nieuwe generatie, maar die vlieger gaat niet op. De IS wordt namelijk 'slechts' grondig herzien.

De vernieuwde IS komt dan ook niet op een versie van Toyota's TNGA-platform te staan en behoudt zijn huidige basis, zij het in aangepaste vorm. Zo moet de auto niet alleen een stuk stijver, maar ook iets lichter én beter geïsoleerd zijn dan de IS die zeven jaar geleden op de markt verscheen.

De IS krijgt een compleet nieuwe snuit én een nieuwe bilpartij aangemeten. De kenmerkende 'Spindle grille' heeft voortaan gebogen lijnen en ook de koplampen zijn volledig nieuw. De losse koplampen met daaronder afzonderlijk de boemerangvormige led-dagrijverlichting zijn vervangen door units met geïntegreerde dagrijverlichting. De aanpassingen aan de achterkant zijn ingrijpender. De achterklep is volledig nieuw en ook de lichtunits die erin zijn ondergebracht, zijn volledig herzien. De achterlichten zijn veel platter dan voorheen en worden met elkaar verbonden door een ledstrip. Net als aan de voorzijde nemen we ook onderaan de achterkant van de gewijzigde IS een verse bumper waar. Aan de zijkant is het vooral het nieuwe achterportier dat de aandacht trekt. De opgaande lijn die daarin is aangebracht, gaat veel eerder omhoog dan momenteel het geval is. Zoals verwacht blijft de wielbasis van de IS met 2,8 meter onveranderd. Het andere bumperwerk maakt de auto in totaal zo'n 3 centimeter langer.

Interieur

Je had het wellicht op de gelekte foto's al waargenomen, maar het interieur van de IS blijft nagenoeg ongeroerd. Wel worden de horizontale ventilatieroosters aan de linker- en rechterkant van het dashboard vervangen door ronde exemplaren en plaatst Lexus het infotainmentschem een stuk verder naar voren. Het vernieuwde infotainmentsysteem ondersteunt voortaan zaken als Android Auto en Apple CarPlay en is gekoppeld aan een 10,3 inch display. Op de middentunnel komen we voortaan Lexus' bekende trackpad met haptische feedback tegen waar het infotainmentsysteem zich mee laat bedienen.

Natuurlijk is er weer een F-Sport-uitvoering die met zijn aangepaste bumpers, afwijkende grille en speciaal 19-inch lichtmetaal een stuk sportiever oogt dan de reguliere versies. In het pakket zitten onder meer een koolstofvezel achterspoiler en ditto zijspiegelkappen. Deze F-Sport-versies worden vanbinnen onder meer voorzien van sportstoelen, een met leer bekleed stuurwiel en aluminium sportpedalen.

Aan het motorengamma verandert echter weinig en dat betekent dat er in de Verenigde Staten opnieuw een geblazen 2.0 van 244 pk en 350 Nm leverbaar is, die in de IS 300 een plek krijgt. Deze motorversie werd voorheen als IS 200t aangeduid. De IS 300 is er opvallend genoeg ook met vierwielaandrijving, al krijg je dan een 264 pk en 320 Nm leverende 3,5-liter V6 onder de kap. De IS 300 wordt overtroffen door de IS 350, waarbij de 3,-liter V6 zelfs 315 pk en 380 Nm levert. In Nederland was de IS alleen als hybride 300h te koop. Van die hybride versie rept Lexus vooralsnog met geen woord. Op veiligheidsgebied profiteert de nieuwe IS van de komst van vernieuwde veiligheidssystemen die ondergebracht zijn in Lexus' 'Safety System+-pakket.

Europa

Helaas voor Lexus-liefhebbers: de opgefriste IS komt niet naar Europa. Volgens de Nederlandse importeur heeft het besluit te maken met de toenemende populariteit van SUV's en cross-overs in Europa. Vorig jaar bestond 80 procent van de Europese Lexus-verkopen uit een SUV of cross-over. Ook speelt mee dat Lexus de GS heeft vervangen voor de minstens zo grote maar prijstechnisch veel toegankelijkere ES.

Verspreid over drie generaties heeft Lexus in Nederland in totaal 5.824 IS'en verkocht. Daarmee is het na de CT (10.647 stuks) in ons land het best verkochte model van Lexus. In 2006 werden van de tweede generatie IS maar liefst 904 exemplaren verkocht. Beter zou het nooit meer worden.