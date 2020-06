Vijf keer voor het laatst: Lexus IS

Hoe je het ook wendt of keert, Lexus is in Nederland nooit een heel grote speler geweest. Toch heeft het merk sinds zijn Nederlandse introductie in 1990 in ons land tot op heden 26.388 auto's aan de man weten te brengen. Dat zijn er natuurlijk fors minder dan bijvoorbeeld BMW in die periode heeft weten te slijten. Dat betekent niet dat Lexus het verkeerd doet. Sterker nog, die ruim 26.000 auto's zijn er slechts zo'n 2.000 minder dan Jaguar sinds 1983 in ons land heeft verkocht. Leasetopper CT 200h is met 10.647 verkochte exemplaren dé Lexus-knaller van Nederland, gevolgd door de IS, waarvan Lexus er sinds zijn introductie in 1999 5.824 heeft verkocht. Helaas: de onlangs aangekondigde vierde generatie IS komt niet meer naar Europa en dat betekent dat we het model aan de hand van deze zes op Autotrack te koop staande exemplaren uitzwaaien.

Lexus IS (1999)

De goedkoopste IS die we op Autotrack vinden, is een zeer vroeg exemplaar uit 1999 met een respectabele kilometerstand van 330.524. Afhankelijk van je verwachtingspatroon kun je je daar waarschijnlijk geen buil aan vallen. De achterwielaangedreven IS, in feite het Lexus-broertje van de in Japan verkochte Toyota Altezza (die ook met viercilinders te krijgen was), heeft optisch duidelijk wat ervaring, maar staat ogenschijnlijk op vrij smetteloze lichtmetalen wielen. Opvallend, omdat van deze lichtmetalen exemplaren - destijds standaard 17-inch! - bekend is dat ze hevig corroderen. Deze basisversie moet het zonder zaken als xenonverlichting en leren bekleding doen. Wél heb je een handgeschakelde zesbak (met wat korte versnellingen), een soepele 155 pk sterke 2.0-zes-in-lijn én de auto die samen met de eerste generatie RX de 'Lexus-look-achterlichten' groot maakte. Mocht je dat allemaal gestolen kunnen worden, dan is dé aankoopreden voor dit exemplaar natuurlijk de bijzondere set klokken achter het stuurwiel. Eerlijk is eerlijk, er zijn uurwerkjes die voor meer weggaan... Voor meer verwennerij én een fors lagere kilometerstand zorgt deze fraaie blauwe IS 200 uit 2003, een geïmporteerd exemplaar dat niet alleen is voorzien van halfleren beige bekleding, maar die ook als een van de weinige IS'en van deze generatie is uitgerust met cruisecontrol. Daar moet je uiteraard wel dieper voor in de buidel tasten.

Lexus IS Sportcross (2004)

Het Sportcross-aanbod is op Autotrack wat summier, maar we kunnen de eerste generatie IS niet uitzwaaien zonder ook deze opmerkelijke stationwagonvariant mee te nemen. Deze Sportcross, die net als zijn sedanbroer ook met een 3,0- in plaats van 2,0-liter grote zes-in-lijn te krijgen was, is een auto die alleen vijanden en liefhebbers lijkt te hebben. Een middenweg lijkt niet te bestaan. De stationwagon heeft een opvallend sterke wigvorm en een minstens zo opvallende vrolijke bilpartij. Uit de kleurstelling van dit exemplaar spreekt niet al te veel fantasie, maar met zijn waarschijnlijk om begrijpelijke reden (corrosie) gecoate wielen in deze iets contrasterende donkere kleur zul je er niemand mee tegen de haren in strijken. In tegenstelling tot veel IS'jes heeft deze Sportcross een volledig met leer bekleed interieur, hier zijn dus ook de deurpanelen en de middenbanen van de stoelen met leer in plaats van met stof bekleed. Xenonkijkers met koplampsproeiers zijn echter ook hier niet van de partij, maar dat mag de Sportcross-pret natuurlijk niet drukken. Achterin heb je niet alleen een eenvoudiger toegankelijke achterbak dan bij de sedan en dankzij een in de Sportcross wél neerklapbare achterbank kun je ook nog eens langere objecten meenemen. Hoef je niet alles meer door het skiluik te persen. Dit exemplaar kan er met met zijn kilometerstand van 166.534 zeker nog jaren tegenaan. Zoek je nog een voordelige en originele youngtimer voor de zaak? Goed nieuws: de IS is 15 jaar oud én er staat een exemplaar met een gasinstallatie te koop!

Lexus IS 250 (2006)

De tijdens de New York International Auto Show in 2005 aan de wereld voorgestelde tweede generatie IS volgde het concept van zijn voorganger, maar werd met een soepele beweging naar de 21e eeuw gebracht. De neus met zijn korte overhang bleef behouden, al oogde met name de achterzijde van de achterwielaangedreven sedan een stuk dikker. Het was gedaan met de volledig heldere achterlichten. De tweede IS kreeg er een veel serieuzer voorkomen van. Als we de maniakale IS F even vergeten, was het motorenaanbod van de tweede IS in ons land net als voorheen vrij beperkt. De IS 250 kreeg een 208 pk sterke 2.5-zescilinder, nu een V6 in plaats van een zes-in-lijn. Deze benzineversie had in Nederland alleen de 150 pk sterke 2.2-diesel in de IS 220d als alternatief, terwijl er in andere markten ook een IS 300, een IS 350 en zelfs een vierwielaangedreven IS 250 werd aangeboden. Dít exemplaar is misschien niet de allergoedkoopste, zeker niet gezien zijn leeftijd, maar is wel erg fraai én compleet uitgevoerd. Een nette set wielen, een licht interieur dat fraai afsteekt bij de donkerblauwe koets én een schuifdak. Wat wil je nog meer? We kiezen in dit geval bewust voor een IS 250 met automaat, omdat de transmissie in de handgeschakelde versies niet bepaald bekend staat om zijn verfijning. Durf je de handbak toch aan, dan is dit ietwat smoezelige exemplaar met een weinig voorkomende kleur wellicht een buitenkansje, ook wat de vraagprijs betreft.

Lexus IS F (2008)

Het absolute klapstuk van de IS is toch wel de IS F, de in 2007 gepresenteerde variant van de tweede generatie IS. Inderdaad, met een 5,0-liter V8 in de neus, in de basis hetzelfde blok dat momenteel in de RC F en LC 500 ligt. De atmosferische achtcilinder stampt 423 pk en 505 Nm via een van Aisin afkomstige transmissie, één van de eerst achtraps automaten, naar de achterwielen. De M3-concurrent sprint daarmee in 4,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h en dendert door tot er een snelheid van 270 km/h op te tellers staat. Het door ons gekozen exemplaar stamt uit 2008 en is met € 29.900 de goedkoopste IS F die op Autotrack te vinden is. Over de kilometerstand van 164.899 km van dit antracietkleurige exemplaar zouden we ons niet te veel zorgen maken. Doe je dat wel, dan kun je voor zo'n tien mille extra een iets jonger exemplaar aanschaffen met minder ervaring. Liever geen klapstuk, maar een klapdak? Ook dan kun je bij de tweede generatie IS terecht. Lexus leverde vanaf 2009 tot het afzwaaien van de tweede IS namelijk de IS C, een heuse cabriolet met een stalen klapdak! Die was alleen verkrijgbaar als IS 250C met automaat. Net als de Sportcross moet ook dit je ding zijn. Dit fris ogende exemplaar met een zeer schappelijke kilometerstand staat voor zo'n 16 mille bij je voor de deur.

IS 300h (2013)

De meest uitgesproken IS is natuurlijk de huidige, derde generatie. Hoewel deze bijzonder gelijnde IS met zijn scherpe vouwen en excentrieke neus in Nederland alleen als hybride 300h wordt verkocht, levert Lexus in andere markten niet alleen een 200t met een geblazen 2.0, maar ook een 2,5-liter en zelfs een 3,5-liter V6 in de IS. Van deze in 2013 geïntroduceerde generatie zijn geen stationwagon- of cabrioletversies verschenen, al zou je in de huidige RC in zekere zin natuurlijk de opvolger van de IS C kunnen zien. Het gros van de IS 300h's dat momenteel te koop staat, is in het wit, zwart of in één van de ontelbare tinten daartussen uitgevoerd. Niet het door ons gekozen exemplaar. Deze rode rakker is uit introductiejaar 2013, heeft een alleszins acceptabele kilometerstand van 154.383, kijkt alsof hij je ziel wil verorberen, maar is daarentegen wel relatief vriendelijk geprijsd. Voorlopig de laatste generatie IS voor Nederland. Vaarwel!