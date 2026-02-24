Er staat een nieuwe generatie van de Lexus ES te trappelen om zich aan Europa voor te stellen. En die komt ook naar Nederland. Net als voorheen krijgt de Lexus ES hybride aandrijflijnen, al komen er voor het eerst ook volledig elektrische versies onze kant op.

Het is alweer meer dan een half jaar geleden dat de nieuwe Lexus ES debuteerde. De Lexus ES zou in het voorjaar van 2026 in Europa op de markt komen. In Nederland komt hij later op de markt. In de tweede helft van 2026, om precies te zijn. Wie gecharmeerd is van de nieuwe Lexus, zal dus nog even geduld moeten hebben.

De uitgaande ES heeft in Nederland altijd een hybride aandrijflijn. De nieuwe is voor het eerst ook een EV. We beginnen met de hybride varianten. De hybride Lexus ES heet in Nederland altijd ES 300h. Die heeft altijd een 2,5-liter viercilinder benzinemotor en een systeemvermogen van 201 pk. Wel komt de ES 300h in twee varianten onze kant op: met voorwielaandrijving en met vierwielaandrijving.

De elektrische Lexus ES kent twee versies. Er komt een voorwielaangedreven Lexus ES 350e met 224 pk sterke elektromotor en een 76,96 kWh accupakket. Die snelt vanuit stilstand in 8,2 seconden naar een snelheid van 100 km/h en accelereert daarmee net zo rap als de voorwielaangedreven hybrideversie. Hoger op de statusladder staat de Lexus ES 500e. Die heeft een systeemvermogen van 343 pk en een 74,59 kWh accu. Deze variant is uiteraard een stuk sneller en zoemt vanuit stilstand in 5,7 seconden naar de 100 km/h. Vooralsnog communiceert Lexus enkel een rijbereik van 530 kilometer. We nemen aan dat die actieradius geldt voor de ES 350e.

De Lexus ES groeit bij zijn generatiewissel behoorlijk. Met zijn lengte van 5,14 meter is de nieuwe ES zo'n 17 centimeter langer dan zijn voorganger. De wielbasis neemt met 8 centimeter toe tot 2,95 meter. De Lexus ES fungeert in zekere zin ook als de opvolger van de LS, daar is immers geen nieuwe grote sedan voor in de plaats gekomen.

In Nederland is de ES nog altijd een vrij onbekende naam. Het uitgaande model verving bij ons in zekere zin de sportiever ingestelde en in de basis achterwielaangedreven Lexus GS. Elders in de wereld draait modelnaam ES veel langer mee. Sterker nog: de eerste generatie ES - toen nog een afgeleide van de Camry Vista/Prominent - vormde samen met de eerste generatie LS het tweetal modellen waarmee Lexus zich in de Verenigde Staten introduceerde.