De eerste Lexus NX was een opvallend scherp gelijnde auto die ook twaalf jaar na zijn introductie nog fris oogt. Zijn achterlichten lijken op het eerste gezicht niet zo bijzonder, maar dat verandert als je er beter naar kijkt.

Met de eerste Lexus NX betrad Lexus in 2014 het segment van de Volvo XC60. De NX was dus kleiner dan de bestaande RX, waarmee Lexus al eind jaren negentig pionierde. De NX was ook één van de eerste modellen van Lexus die geheel volgens de nieuwe en veel scherpere designtaal is getekend. De opvallende ‘spindle grille’ speelt daar tot op de dag van vandaag een hoofdrol in, maar ook de rest van de koets was veel scherper en gewaagder gelijnd dan we tot dan toe van Lexus gewend waren.

De L-vormige achterlichten waren daar een belangrijk, maar relatief onopvallend onderdeel van. Toch zoomen we daar vandaag op in, want met deze achterlichten is iets heel bijzonders aan de hand. Lexus bedacht voor de NX namelijk een oplossing voor een probleem dat door veruit de meeste mensen niet als een probleem zal worden ervaren: de kier tussen de twee delen waaruit de achterlichtunit bestaat. Net als bij veel andere auto's zit een deel van de NX-achterlichten op de achterklep. Het andere deel zit op de auto zelf en beide delen lichten op als de verlichting wordt ingeschakeld.

Dat leidt bijna onherroepelijk tot een zichtbare kier tussen beide delen. Niet fraai, maar ook niet opvallend en bovendien een noodzakelijk kwaad. Toch?

Niet volgens Lexus. De Japanse ingenieurs bedachten een klein extra ledstripje, dat precies in de kier tussen de twee lichtdelen schijnt. Van dichtbij ziet dat er wat wonderlijk uit, maar van veraf vult dit extra lampje toch maar mooi het ‘gat’ op. Let maar op als je straks in de file achter een vroege NX staat!

Bij de huidige, tweede generatie NX doet Lexus overigens iets soortgelijks, maar dan op wat subtielere wijze. Het buitenste deel van het achterlicht loopt nu gewoon door tot in de kier tussen de klep en auto. Geen los stripje dus, maar wel hetzelfde effect.

Zo’n vroege Lexus NX is trouwens een uitstekende keuze voor wie een gebruikte luxe-SUV zoekt. Die wens leidt vaak tot astronomische onderhoudskosten, maar bij de redelijk compacte en vooral erg Japanse Lexus zou dat mee moeten vallen. Als hybride is zo’n NX bovendien best zuinig. Dit alles betekent wel dat de auto’s ook gebruikt flink aan de prijs zijn. Het begint bij zo’n 20.000 euro voor exemplaren met zo’n 2 ton aan kilometers op de klok, al zouden we ook die auto’s nog met een gerust hart kopen.

In de onderste prijsregionen van de NX springt dit exemplaar er voor ons uit. De 4-ZRR-51 heeft een aanzienlijk lagere kilometerstand dan zijn prijsgenoten, zit lekker in de opties en is met zijn beige leer en zilverachtige buitenkant smaakvol samengesteld. Of het allemaal klopt en de auto inderdaad nog netjes is, kan uiteraard alleen door een bezichtiging worden vastgesteld.