Lexus 'Electrified SUV' vanuit meerdere hoeken te zien

De elektrische toekomst voor Lexus ziet er veelbelovend uit, als we tenminste op de onlangs gepresenteerde conceptauto's af mogen gaan. Lexus liet maar liefst 13 mogelijke nieuwe EV's zien, waarvan de RZ 450e, die op het E-TNGA-platform van onder meer de Toyota bZ4X staat, momenteel het meest concreet is. De details over de RZ 450e houdt Lexus voorlopig nog onder de pet, maar de verwachting is dat het model ongeveer hetzelfde formaat heeft als de huidige RX. Later dit jaar weten we vermoedelijk meer als Lexus de elektrische RZ 450e onthult.

Boven die RZ 450e zou potentieel deze 'Electrified SUV' kunnen komen te staan. Een andere naam dan dat heeft Lexus momenteel niet voor de conceptauto. De 'Electrified SUV' was eerst slechts van linksvoor te zien, maar nu toont Lexus op zijn Japanse Facebook-pagina, die we gevonden hebben via Motor1.com, ook het zij- en achteraanzicht van de mastodont. De grote SUV vertoont in uiterlijk opzicht duidelijk overeenkomsten met de RZ, maar lijkt door zijn langere daklijn en achterste zijruit een stuk groter te zijn. Het is lastig om het formaat van de SUV aan de hand van de foto's te bepalen, maar hij lijkt ergens tussen de huidige RX 450hL en LX 600 in te zitten.

Qua ontwerp vertoont de scherp gelijnde 'Electrified SUV' duidelijk overeenkomsten met de RZ. De grille is dicht en de koplampen zijn scherp gelijnd, waarbij op de conceptversie overkoepelend koplampglas lijkt te ontbreken. Van opzij valt vooral de rechtopstaande neus op. Aan de achterkant houdt Lexus het vrij rustig. De achterbumper heeft een opvallende inkeping onder de achterklep en de lichtbalk loopt aan één stuk over de gehele breedte van de achterzijde door. Daarbij loopt de verlichting deels door tot onder de achterste zijruit, wat de zijkant weer een uniek aangezicht geeft.

Al met al oogt de 'Electrified SUV' op een aantal details na tamelijk productierijp. Lexus is momenteel erg succesvol in onder meer de VS, Rusland en Azië met grote zevenzitters. Gezien dat gegeven lijkt de 'Electrified SUV' met het oog op de toekomst een logische stap. Wanneer Lexus de 'Electrified SUV' in zijn definitieve vorm onthult, en of hij ook naar Nederland komt, is op het moment van schrijven nog niet bekend.