Elektrische Lexus RZ nu in vol ornaat

Eerder deze week trokken Toyota en Lexus een immens blik aan nieuws open. Eén van de belangrijkste nieuwtjes was de Lexus RZ, een volledig elektrische SUV op de E-TNGA-basis waarop ook de nieuwe Toyota bZ4X rust. In eerste instantie kregen we de auto alleen schuin van voren te zien en heel vaag van de achterkant, maar daarin komt nu verandering.

Heel gedetailleerde informatie houdt Lexus nog steeds voor zichzelf en ook het interieur is nog een mysterie, maar nu is er wel de bevestiging dat de auto voluit RZ 450e heet, waarbij de 'e' uiteraard voor elektrisch staat. Lexus bewandelt voor het ontwerp van de RZ duidelijk zijn eigen pad, al is er in grote lijnen ook nog een beetje van het verwantschap met de Toyota bZ4X te zien. Het is echter duidelijk dat de Lexus LF-Z Electrified Concept van begin dit jaar het grootste voorbeeld was.

Zoals gezegd is het nog even de vraag wat er precies onder de opvallende koets gebeurt. Het model, dat naar verwachting grofweg het formaat van de Lexus RX heeft, is in ieder geval vierwielaangedreven. Daarvan getuigt het 'Direct4'-label achterop de auto. De vierwielaangedreven versie van de Toyota bZ4X is 218 pk en 336 Nm sterk en heeft een actieradius van zo'n 450 km. Het zou ons niet verbazen als de Lexus RZ 450e nog sterker is.

Wellicht zegt het cijfer '450' iets, als we even spieken hoe Lexus de naamgeving aanpakt bij zijn andere EV, de UX. Bij de UX 300e komt het cijfer - misschien slechts toevallig - overeen met het koppel. Als dat laatste bij de RZ ook op gaat, levert de RZ 450e dus een dikke 110 Nm meer aan koppel dan de genoemde Toyota bZ4X. Het kan echter ook gewoon de plek in het aanbod aangeven, wat de deur open laat voor eventuele krachtiger of mildere varianten. Nog even afwachten dus.