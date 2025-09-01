Als Leapmotor ergens goed in is, dan is het wel vriendelijke prijskaartjes hangen aan auto's die op papier veel te bieden hebben. Leapmotor voegt binnenkort een naar verwachting relatief goedkope elektrische hatchback aan zijn Nederlandse leveringsgamma toe. Het is die nieuwe Leapmotor B05 waar we je nu iets van kunnen tonen.

Begin augustus bewees Leapmotor opnieuw dat het behoorlijk kundig is in het vriendelijk prijzen van zijn modellen. Net als de T03 en C10 ontpopte de kleinere Leapmotor B10 zich ook als een messcherpe aanbieding. De Leapmotor B10 is namelijk vrijwel net zo groot als een Volkswagen ID4, maar kost zo'n €12.000 minder. De C10 is nog een slag groter dan de B10, maar kost niet eens veel meer dan een Peugeot e-2008. De B10 was de eerste 'wereldauto' van Leapmotor, maar is zeker niet de laatste. AutoWeek kan je nu de volgende laten zien: een elektrische hatchback met momenteel enkel nog een Chinese naam.

Allereerst: wat bedoelt Leapmotor met 'wereldauto'? Welnu: in de ogen van Leapmotor is een model een wereldauto als bij de ontwikkeling ervan al rekening is gehouden met export naar veel andere markten, naast de Chinese thuismarkt. Deze 'wereldauto's' worden net als de B10 aan de B-modellijn gehangen en dus is het vanzelfsprekend dat de elektrische hatchback die je op deze afbeelding ziet een vergelijkbare aanduiding krijgt. Onlangs werd duidelijk dat Leapmotor tijdens de IAA in München een elektrische hatchback presenteert die B05 gaat heten. De afbeelding die AutoWeek je vandaag voorschotelt is via de Chinese sociale kanalen van Leapmotor gedeeld en wordt daar nog Lafa 5 genoemd, al gaat het ook om een model dat zijn debuut tijdens de IAA beleeft. Dat moet dus de auto zijn die in Europa en dus ook in Nederland voluit Leapmotor B05 gaat heten.

De Leapmotor Lafa 5 - of Leapmotor B05 dus - staat nog in de duisternis, al maakt de auto met zijn verlichting en raampartij direct duidelijk lid van de Leapmotor-familie te zijn. We mikken erop dat de auto zijn techniek deelt met de reeds genoemde B10 en sedan B01, al hoeft dat niet betekenen dat zaken als accupakketten en elektromotoren volledig met die van die auto overeenkomen. Sterker nog: de B05 zou zomaar 'de hatchbackversie' van de B01 kunnen zijn.

Wat de Leapmotor B05 in Nederland gaat kosten, weten we natuurlijk nog niet. Reken maar dat hij goedkoper wordt dan de B10 waar Leapmotor minimaal €27.995 voor vraagt. Binnenkort wordt meer duidelijk, de Leapmotor B05 beleeft zijn debuut namelijk al over een kleine week!