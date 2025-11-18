Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Leapmotor A10: elektrisch en nog goedkoper dan de B10

Nog heel even geduld

28
Leapmotor A10
Lars Krijgsman

Leapmotor trekt zeer binnenkort het doek van een elektrische SUV die nog goedkoper is dan de B10. AutoWeek kan je die Leapmotor A10 nu al laten zien.

In november dook AutoWeek de eerste patenttekeningen op van een splinternieuwe elektrische SUV van Leapmotor. AutoWeek speculeerde al dat het om de A10 zou gaan. We blijken gelijk te hebben. De Leapmotor A10 wordt een compacte elektrische SUV-achtige die nog onder de B10 wordt gepositioneerd. Met de A10 mikt Leapmotor op auto's als de Peugeot e-2008, maar ook zéker op relatief goedkope ruime alternatieven zoals de Citroën ë-C3 Aircross en Opel Frontera Electric.

Leapmotor A10

Leapmotor A10: met blije achterlichten.

Leapmotor geeft op zijn sociale mediakanalen de eerste afbeeldingen vrij van de Leapmotor A10. Die wordt al op 21 november gepresenteerd en dus hoef je er niet lang meer op te wachten. De Leapmotor A10 oogt net even speelser dan de B10 en C10. Kijk maar eens naar de manier waarop de C-stijl is versierd met Citroën-achtige ornamenten. Minstens zo opvallend zijn de achterlichten waarvan de lichtsignatuur ogenschijnlijk op een gezichtje moet lijken.

De Leapmotor B10 is er vanaf €27.995. Het zou ons niet verbazen als de Leapmotor A10 voor zo'n €23.000 of misschien wel minder van de hand gaat. De Leapmotor A10 krijgt ook nog een hatchbackbroer, een concurrent voor auto's als de op stapel staande Volkswagen ID Polo. Die gaat misschien wel rond de €20.000 kosten. Later meer!

28 Bekijk reacties
Leapmotor Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Leapmotor

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Leapmotor B10 Design ProMax 67.1 kWh | UIT VOORRAAD | Stoel/Stuur Verwarming | Navigatie | 360% Camera | Elektrisch Achterklep .

Leapmotor B10 Design ProMax 67.1 kWh | UIT VOORRAAD | Stoel/Stuur Verwarming | Navigatie | 360% Camera | Elektrisch Achterklep .

  • 2025
  • 0 km
€ 32.995
Leapmotor B10 Design ProMax 67.1 kWh Grote accupakket met actieradius van 434 Kilometer!

Leapmotor B10 Design ProMax 67.1 kWh Grote accupakket met actieradius van 434 Kilometer!

  • 2025
  • 2.500 km
€ 32.425
Leapmotor C10 REEV Design 28.4 kWh RANGE EXTENDER | Plug-in-Hybride!

Leapmotor C10 REEV Design 28.4 kWh RANGE EXTENDER | Plug-in-Hybride!

  • 2025
  • 9.801 km
€ 34.425

Lees ook

Nieuws
Leapmotor patent

Dit is de goedkope Leapmotor A10!

Nieuws
Leapmotor C10 AWD

Leapmotor C10: veel sterker en groter bereik voor kleine meerprijs

Nieuws
Opel Leapmotor B10 AI

Opel overweegt eigen versie van voordelige Leapmotor B10

Nieuws
Leapmotor C10 AWD

Leapmotor C10 AWD: 600 pk voor een zacht prijsje

Nieuws
Leapmotor B05

Leapmotor komt met nog meer goedkope elektrische modellen

Lezersreacties (28)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.