Lancia Thema 8.32 SW – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

In ‘In het Wild’ beperken we ons omwille van de herkenbaarheid graag tot Nederland. Vandaag maken we echter een uitzondering op die regel, want deze Lancia Thema 8.32 SW is te bijzonder om te laten schieten.

We kwamen deze Thema tegen in Sankt Moritz, tijdens ons bezoek aan The International Concours Of Elegance (The Ice) aldaar. De auto was zelf niet te zien op dat evenement, maar is naar verluidt het dagelijks vervoer van één van de deelnemers. Dat getuigt wat ons betreft van veel autoliefhebberij, want dit is nog eens wat anders dan een Range Rover of Audi Q7.

De Lancia Thema 8.32 zal bij de meeste autoliefhebbers wel bekend zijn. Dit is immers ‘die Lancia met Ferrari-motor’, de 2,9-liter V8 uit de Ferrari 308. De Thema 8.32 was er alleen als sedan, een auto die op zichzelf al erg bijzonder is en ook al eerder in deze rubriek schitterde.

Ook op die regel was echter een uitzondering, want Lancia bouwde zelf één Lancia Thema 8.32 Estate. Daarnaast is er nog minstens één zelfgemaakte 8.32 SW, maar vanuit de fabriek bleef het bij die ene. Die auto, het exemplaar dat je hier ziet, werd naar verluidt speciaal voor Fiat-topman, grootaandeelhouder en legende Gianni Agnelli zelf gebouwd door Pininfarina. De auto is al lang niet meer in handen van de familie Agnelli, maar zo te zien nog wel geheel in originele staat. Zelfs de prachtige kentekenplaten uit Turijn zijn nog present.

We spotten de auto voor het beroemde Badrutt’s Palace Hotel en nemen onze hoed af voor de valets aldaar, die kennelijk weten hoe bijzonder dit is en de auto niet in de kelder, maar prominent tussen de Rolls-Royces en Ferrari’s voor het hotel parkeerden. Daar is de auto zeker op zijn plek.