Lancia Thema - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De originele Lancia Thema verscheen in 1984 en zou het 10 jaar volhouden. In 1988 kreeg hij een facelift waarbij met name de indeling van het front stevig op de schop ging.

‘Lancia Thema’ is een klinkende naam uit de Italiaanse autogeschiedenis, maar eigenlijk is het nooit een volledig op zichzelf staand model geweest. Bij de laatste Lancia Thema, die van 2011, is dat overduidelijk. De ietwat aangepaste Chrysler 300 is een auto die liefhebbers van het merk heel graag vergeten. De eerste Thema was een technisch broertje van de Fiat Croma, Alfa Romeo 164 en Saab 9000, maar heeft toch aanzienlijk meer eigen karakter.

Gestapeld

De Thema verscheen in 1984 als het nieuwe topmodel van Lancia. Het was een vrij forse sedan met een behoorlijk traditionele koets, maar door de juist gekozen verhoudingen en smaakvolle detaillering was het toch wel een echte Lancia. De ‘gestapelde’ achterlichten zijn bijvoorbeeld typisch Thema, net als het chroom dat elke zijruit apart omlijnt.

De voorgevel van een vroege Thema is juist weer wat minder kenmerkend. De in twee delen opgesplitste grille is weliswaar typisch Lancia, maar de vrijwel vierkante koplampen en op de hoek geplaatste richtingaanwijzers ernaast zagen we in die tijd wel vaker.

Nieuwe voorgevel

Dat veranderde in 1988. Lancia voorzag de Thema, die als 8.32 een heuse Ferrari-motor meekreeg, in dat jaar van een nieuw ingedeeld front. Verwacht nu niet meteen ronde koplampen en een grille tot onderin de bumper, maar binnen de kaders van de bescheiden stijl van die tijd werd er toch heel wat verbouwd. De koplampen werden breder en platter en namen nu zelf de plek in die voorheen voor de richtingaanwijzers was gereserveerd. Die knipperlichten werden voortaan tussen de nieuwe kijkers en de voorbumper ingeklemd, al viel dat door het donkere glas nauwelijks op. Het resultaat: een Thema die ontegenzeggelijk moderner en ook opvallend veel breder oogt.



De Thema op bovenstaande schuifplaat is overigens een exemplaar van na 1992, toen de vier jaar eerder stevig beetgepakte Lancia een subtiele facelift kreeg. Deze allerlaatste exemplaren zijn herkenbaar aan hun opnieuw wat anders ingedeelde voorbumper; de koplampen bleven intact.