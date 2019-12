De Tweeling: Chrysler 300 - Lancia Thema

Lancia mag dan al heel lang niet meer onder ons zijn, voor deze rubriek is het merk springlevend. De Thema wist tot nu toe aan onze grijpgrage vingers te ontsnappen, maar nu is het toch echt tijd om deze sinistere sedan op het podium te hijsen.

De laatste jaren van Lancia zijn al geregeld besproken in deze rubriek. Logisch, want de periode rond 2010 leverde een aantal heel opmerkelijke staaltjes ‘rebadging’ op. In een poging Lancia aan een compleet gamma te helpen werd de Chrysler Voyager zonder veel moeite omgedoopt tot Lancia Voyager. De Chrysler 200 Convertible kreeg met ‘Flavia’ wel een fraaie Lancia-naam aangemeten, maar onderscheidde zich verder evengoed nauwelijks van zijn Amerikaanse basis. Terwijl Chrysler op het vasteland in Lancia werd opgenomen, gebeurde in het Verenigd Koninkrijk precies het omgekeerde. Daar werd de kleine Lancia Ypsilon dan ook met Amerikaanse merklogo’s gevoerd, een lot dat ook de Delta ten deel viel.

Een modelgamma van een luxemerk is echter niet compleet zonder grote topsedan. Tussen 2001 en 2009 had Lancia daarvoor de Thesis in huis, een opvallend gelijnde auto die op de goedkeuring van een enorme schare liefhebbers kan rekenen. Als opvolger stond een totaal ander karaktertje klaar, want hiervoor werd de Chrysler 300 als basis genomen. De eerste generatie van die auto wist als 300C heel wat Europese kopers te verleiden en bracht daarvoor onder meer een uiterst stoere, wat retro-achtige koets mee.

De tweede generatie van Chryslers sedan was een evolutie van de eerste, maar verscheen hier nooit als Chrysler op de markt. We kennen ‘m hier alleen als Lancia Thema. Ook bij deze ombouwpoging werd nauwelijks moeite gedaan om van het uitgangspunt een Lancia te maken. Men volstond met de montage van een dieselmotor, andere interieuraankleding en natuurlijk de nodige Lancia-logo’s.

Dat leverde een auto op met een tweezijdig karakter dat kennelijk maar moeilijk te verkroppen was, want populair is deze Thema nooit geweest. De Amerikaanse muscle-car-look van de 300 lijkt nu eenmaal lastig te combineren met het verfijnde, Italiaanse sfeertje dat om het merk Lancia hangt. Een stoere Amerikaanse sedan met de logo’s van een Italiaans bedrijf lijkt wellicht het ultieme vervoermiddel voor de wereldwijd actieve Italiaanse maffia, maar wist afgaande op de verkoopcijfers ook in die doelgroep niet al te veel aandacht te trekken.