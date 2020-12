In het Wild: Lancia Thema 8.32 (1988)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

8.32. Acht cilinders, tweeëndertig kleppen. We hebben het hier niet over een Ferrari met dwarsgeplaatste middenmotor, maar over een Lancia Thema met een Ferrari-hart! We bedanken AutoWeek-lezer Dennis van Santen hartelijk voor zijn prachtige inzending.

Zeventien jaar voordat Lancia de modelnaam Thema terugbracht op een Chrysler 300C met andere beeldmerken, zwaaide de laatste échte Thema af. De Thema is vanuit hedendaags oogpunt een auto uit een compleet andere periode, een tijd waarin Italiaanse sedans niet alleen nog in groteren getale bestonden, maar ook gewoon hoekige, ingetogen auto's mochten zijn. Lancia's inzending op het Type 4-platform dat door Saab, Alfa en Fiat voor achtereenvolgens de 9000, 164 en Croma werd gebruikt, was te krijgen met viercilinders, maar ook met smeuïge zescilinders. Er kan echter maar een Thema de échte smaakmaker zijn en dat is natuurlijk de simpelweg fantastische Thema 8.32.

Tekenmeester Giorgetto Giugiaro zette de lijnen van de Thema op papier en dwars voorin de Thema 8.32 hing Lancia een aangepaste versie van de 2.9 V8 die Ferrari achterin de 308 lepelde. Hot hatches lachen vandaag de dag om de 215 pk die de achtcilinder op de weg bracht, al weet de Thema 8.32 er zeer behoorlijke cijfers mee te scoren. De 1.400 kilo wegende sedan is in staat in 6,8 seconden naar 100 km/h te sprinten en gooit pas bij 240 km/h de handdoek in de ring.

Het door AutoWeek-lezer Dennis van Santen gesnapte exemplaar stamt uit 1988 en dat betekent dat deze Thema nog de oorspronkelijke neus heeft. Eind 1988 werd in Parijs immers een aangescherpte variant met onder meer gewijzigde koplampen en andere bumpers gemonteerd. Dat jaar verloor de achtcilinder overigens 10 pk door de toevoeging van een katalysator. De kenmerkende uitklapbare achterspoiler kan natuurlijk niet ontbreken en is op dit exemplaar ook in ruststand zichtbaar.

Van de Thema 8.32 zoals die op de foto's is te zien, dus de eerste serie, zijn in totaal 2.370 exemplaren gebouwd. Interieurfoto's hebben we helaas niet, al hebben we hierboven een plaat toegevoegd van een Thema met een binnenste dat op vergelijkbare wijze met handgestikt 'Poltrona Frau'-leer is aangekleed. Onder de specifiek in de Thema 8.32 toegepaste ronde ventilatieroosters een stel unieke metertjes die niet alleen de oliedruk en olietemperatuur, maar ook een heel stel waarschuwingslampjes herbergen. Mocht je autohart nog niet genoeg gesmolten zijn ...