Lancia Beta (1982) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

In de jaren 70 goochelden verschillende autofabrikanten nogal met carrosserievormen. De hatchback was in opkomst, maar ze wilden tegelijkertijd vasthouden aan sedans. Dat leverde, zeker in de middenklasse, nogal eens bijzondere taferelen op. Denk bijvoorbeeld aan de eerste Volkswagen Passat, die je zowel met een traditionele kofferklep had, als met een hatchback-klep. Of de Citroën GS dan, die zijn leven begon als vierdeurs sedan en later een vijfdeurs werd als GSA. Bij de 'kleintjes' schiet ons op dat vlak direct de Fiat 127 en de Peugeot 104 door het hoofd.

De van achteren wel wat op de GS lijkende Lancia Beta Berlina hield het wat eenvoudiger. Dat was van meet af aan (zoals de naam al zei) een sedan en dat zou hij zijn hele bestaan blijven. Wilde je een grotere achterklep, dan was je aangewezen op de Beta HPE. Voor de liefhebbers van open rijden was er de Lancia Beta Spider en dan was er ook zijn coupébroer Beta Coupé nog. Op de drempel van de jaren 80 kwam er nog een versie bij: de Trevi. Een sedan waarbij door zijn typische vorm ook niet te missen was dat het een sedan was, in tegenstelling tot de Beta Berlina die uiteindelijk het sedanstokje volledig aan de Trevi overdroeg.

Het hele Beta-spectrum is al eens in deze rubriek voorbij gekomen, behalve deze Lancia Beta Berlina. Dankzij AutoWeek-forumlid Afentoe komt daarin vandaag verandering. En die heeft niet zomaar een exemplaar gespot, zeg. De Beta staat prachtig te blinken in de lentezon. Zoals Afentoe zelf al stelt, lijkt het erop dat de Beta net bij een poetser kwam toen deze foto's genomen werden. Overigens zouden er wel wat plekjes zichtbaar geweest zijn waarop de Beta er wat minder mooi bij staat, maar als je al een Beta in het wild treft, is-ie niet snel nog netter dan deze. We hebben hier van doen met een érg 'laat' exemplaar, want hij werd in januari 1982 geregistreerd, dus net in het jaar nadat de productie van de Beta Berlina stopte. Dat het zo'n late is, kun je onder meer zien aan de Trevi-achtige neus, die wat ons betreft wonderwel paste bij de Berlina.

Sinds 2009 is deze heerlijk typisch gekleurde Beta in Nederland en hij heeft sindsdien in korte tijd twee eigenaren versleten. Nu is hij bij de derde, die er wél lang aan vasthoudt. Alweer 13 jaar geleden kwamen die twee bij elkaar en zo te zien gaat hij of zij nog altijd met liefde met de Beta om. Het kinderzitje op de achterbank is waarschijnlijk een teken dat hij regelmatig in actie komt. Zo zien we het graag!