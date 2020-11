In het Wild: Lancia Beta Trevi

Denk aan een Lancia Beta, en je ziet toch vooral de fraaie coupé , leuke Spider of wellicht de bijzondere HPE voor je. De wat minder opvallende Trevi is als klassieker minder populair, maar dit blauwe exemplaar lijkt evengoed te worden vertroeteld.

De Lancia Beta Trevi verscheen in 1980 op de markt, acht jaar nadat de eerste Beta verscheen. Het door Pininfarina getekende koetswerk van deze auto oogt heel anders dan de rest van het uiterst gevarieerde Beta-aanbod. Met z’n traditionele sedanvorm is het minder controversieel, maar tegelijkertijd is ook dit onmiskenbaar een Italiaanse auto. De Trevi, die later de toevoeging ‘Beta’ zou verliezen, hield er ook een Italiaanse hoeveelheid pk’s op na. Zelfs de eenvoudigste uitvoering kwam tot meer dan 100 stuks, toch heel wat voor de vroege jaren ’80.

Deze blauwe Trevi stamt uit 1982 en is daarmee nog een echte ‘Beta Trevi’. Het betreft een 1600, voorzien van de genoemde basismotor met 101 pk. De blauwe kleur staat ‘m uitstekend, net als de zilverkleurige baan op de achterklep. Hoewel deze auto volgens ooggetuigen regelmatig op straat moet slapen, ziet-ie er ronduit perfect uit. De koets is snaarstrak, de lak als nieuw en zelfs de stalen wielen lijken smetvrij. De bijzondere Lancia staat sinds 2018 op Nederlands kenteken en is nadien niet meer van eigenaar gewisseld.

Leuk detail: op de achterruit prijkt een sticker met de tekst ‘Campione Del Mondo, Marche Endurance 1981’. Dit is een verwijzing naar de constructeurstitel die Lancia in 1981 behaalde In het World Sportscar Championship, een kampioenschap voor langeafstandsraces. De titel werd overigens zeker niet met een Trevi behaald, maar wel door gen Beta-afgeleide. De Lancia Montecarlo Turbo was op de circuits dus erg succesvol, maar diende ook als basis voor de legendarische Lancia Rally 037, het Group B-rallywapen van de Italianen. Wat is er toch veel veranderd in dertig jaar tijd…