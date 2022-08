Lancia Beta Trevi (1981) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Met de Beta had Lancia een complete modellenlijn in huis. De Italianen plakten de naam voor het eerst op de Beta Berlina, een liftback die in 1972 op de markt kwam. Daarna volgden in de loop van de jaren 70 andere carrosseriestijlen als de Coupé, Spider, HPE en natuurlijk de Montecarlo met middenmotor en achterwielaandrijving. Opvallend genoeg kwam de Beta Trevi pas in 1980 op de markt, acht jaar nadat de eerste Beta het levenslicht zag. Dat is opvallend, omdat de sedan juist één van de meer traditionele carrosserievormen is. Tussen de andere Beta's is de Beta Trevi dan ook een vrij alledaagse verschijning. Overigens verloor de sedan vanaf 1983 de aanduiding 'Beta' en ging hij in zijn laatste productiejaar door het leven als Trevi.

Dit exemplaar komt uit echter uit 1981 en heet dus nog Beta Trevi. Met de Beta Trevi probeerde Lancia het imago van roestgevoeligheid enigszins op te poetsen. Die missie is in dit geval geslaagd, want uit de foto's die de verkoper bij de advertentie heeft gevoegd is te zien dat de bodem in ieder geval nog hard is. De overige onderdelen laten wel iets van roestvorming zien, maar dat lijkt niet excessief te zijn voor een ruim 40 jaar oude oldtimer. De carrosserie en de wielen zien er ook goed uit, al is het linker achterportier wel iets doffer dan de rest van de lak. Mogelijk duidt dat erop dat de deur vervangen of overgespoten is. Wel is het enigszins jammer dat we het merk van de banden niet kunnen herleiden.

Waar de Beta Trevi vanbuiten minder opvallend is dan de rest van de Beta-familie, geldt dat allerminst voor het interieur. Het opvallende dashboard van de Beta Trevi is ontworpen door de Italiaanse architect Marcello Bellini en doet op het eerste gezicht denken aan een soort gatenkaas. In ieder geval is het een originele manier om de bedieningsknoppen en indicatielampjes weg te werken. In het midden zit de bediening voor de ventilatie, links daarvan zitten de bedieningsknoppen voor de achterruitverwarming, het mistachterlicht en de waarschuwingslichten. Aan de rechterkant van de ventilatieknoppen zitten verschillende indicatielampjes. Een originele opzet, die behoorlijk verschilt van de algehele rechttoe-rechtaan aanpak uit de jaren 80.

De kilometerstand van 12.153 kilometer, die volgens de verkoper door de RDW wordt aangemerkt als 'logisch', lijkt ons wat aan de lage kant. De Beta zou in dat geval gemiddeld slechts 296 kilometer per jaar hebben gereden. Het exacte verhaal van de auto kennen wij niet, maar de kilometerteller telt slechts vijf hokjes. Aangezien de Stichting Nationale Autopas in 1991 pas werd opgericht, tien jaar na het op de markt komen van deze auto, zou het goed kunnen zijn dat het klokje al een keer rond is geweest. In ieder geval heeft de Lancia-liefhebber aan deze Beta Trevi een mooie basis om er écht wat moois van te maken. De apk verloopt in april 2024, dus hij is recent nog langs de keurmeester geweest. De vraagprijs van €3.998 lijkt gezien de staat van de oldtimer niet overdreven, bovendien is het op dit moment de enige Lancia Beta op de AutoWeek-occasionzoeker. Wie gaat ermee aan de slag?