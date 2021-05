Lamborghini vanaf 2024 helemaal geëlektrificeerd

Lamborghini heeft onder de noemer Direzione Cor Tauri een route uitgestippeld naar volledige elektrificatie. Het merk zet eerst de conventionele verbrandingsmotoren nog in het zonnetje, maar heeft vanaf 2024 alleen nog geëlektrificeerde auto's in het gamma.

Lamborghini-topman Stephan Winkelmann belicht onder de noemer Direzione Cor Tauri de route die Lamborghini de komende jaren gaat bewandelen. Het merk kan niet om elektrificatie heen om zijn CO2-doelstellingen te halen. Lamborghini steekt de komende vier jaar maar liefst €1,5 miljard in elektrificatie en in het zo CO2-neutraal mogelijk maken van zijn complete bedrijf. De strategie is vernoemd naar Cor Tauri, de helderste ster in het sterrenbeeld Stier.

Het Direzione Cor Tauri-pad heeft drie fases waarvan de eerste zich in de jaren 2021 en 2022 afspeelt. Dit jaar en volgend jaar zegt Lamborghini nog verbrandingsmotoren te ontwikkelen voor speciale versies op basis van bestaande modellen. Met deze nieuwe exclusieve modellen zegt Lamborghini zijn verleden te willen eren. Dit jaar kondigt het merk nog twee nieuwe auto's aan die een machtige V12 achter de voorstoelen krijgen. Reken op speciale modellen in de stijl van auto's als de op de Aventador gebaseerde Sián.

Die Sián noemen we niet voor niets. De Sián en zijn opengewerkte Sián Roadster-broer waren namelijk de eerste Lamborghini's ooit die met een hybride krachtbron waren uitgerust. In 2023 brengt Lamborghini tijdens de tweede fase van zijn stappenplan zijn eerste in serie te bouwen model met een hybride aandrijflijn op de markt, de Siáns waren immers slechts in een beperkte oplage beschikbaar. Van de dichte Sián worden namelijk 63 stuks gebouwd terwijl de oplage van de Sian Roadster is beperkt tot 19 exemplaren. Eind 2024 wil Lamborghini zijn gehele line-up geëlektrificeerd hebben en dat betekent dat in dat jaar ook de Aventador-opvolger is gepresenteerd. Ook de Urus en de vervanger van de Huracán zijn dan waarschijnlijk met mild-hybride machines aan het daglicht voorgesteld. Om het Lambo-karakter ook in modellen met zwaardere hybride aandrijflijnen te waarborgen, zegt Lamborghini verder in te zetten op de ontwikkeling van onder andere nieuwe lichtgewicht materialen.

In de tweede helft van dit decennium brengt Lamborghini zijn eerste volledig elektrische model uit. Dit is de derde fase van Lamborghini's stappenplan. De elektrische Lamborghini wordt omschreven als 'het vierde model' en dat betekent dat het een compleet nieuwe bloedlijn betreft naast die van de Urus, Huracán en Aventador.