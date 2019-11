Lamborghini toont Lambo V12 Vision Gran Turismo Concept

Net als de recente Vision Gran Turismo-auto's die deze Lamborghini voor gingen, is ook deze Italiaan een fictief model dat in computerspel Gran Turismo Sport (Playstation 4) zijn opwachting maakt. De Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo, zoals de auto voluit heet en daarmee enigszins doet denken aan de wijze waarop Ferrari de Enzo Ferrari aanduidde, oogt in elk opzicht extreem.

De Lambo V12 Vision Gran Turismo is een eenzitter die enigszins doet denken aan een LMP1-racer. De van voren bezien een maniakale grijns dragende machine heeft de aandrijflijn van de Sián FKP 37 en dat betekent dat hier een digitale versie van de 6,5-liter grote V12 voor de voortstuwing zorgt. Net als in de Sián FKP 37 krijgt de V12 ondersteuning van een elektromotor die het systeemvermogen naar 785 pk tilt. Het feit dat Lamborghini deze digitale creatie geen 1.000+ pk geeft, is verfrissend in het Vision Gran Turismo-wereldje.

Lamborghini geeft de Lambo V12 Vision Gran Turismo een meer uitgesproken versie van de Y-vormige verlichting die het momenteel verwerkt in de verlichtingsunits van zijn modellen. De wielen staan buiten de koets en volgens Lamborghini is de voornamelijk glazen cockpit geïnspireerd op die van een straaljager. Alle essentiële informatie wordt via augmented reality-techniek voor de bestuurder op de weg geprojecteerd.

Wie direct z'n Playstation aanslingert, moeten we even tot bedaren brengen. De auto is pas in de lente van volgend jaar gratis te downloaden.