Lamborghini test 'Macchina Veloce Aperta'

Lamborghini heeft op de social media van Squadra Corse, de raceafdeling van het merk, een foto geplaatst met de cryptische caption 'Attenzione macchina veloce aperta'. Het lijkt erop dat er een opvolger van de one-off Aventador J in de maak is, die moet gaan concurreren met roadsters als de Ferrari Monza, McLaren Elva en Aston Martin V12 Speedster.

Meer info dan de afbeelding die Squadra Corse heeft vrijgegeven op social media is er vooralsnog niet. Zelfs de naam die erbij staat hoeft nog niet definitief te zijn, het is alleen wat op de zijkant van het opvallend bestickerde prototype staat. Het prototype van de Essenza SCV12 beschikte immers over vrijwel dezelfde print en aanduiding. Dit prototype oogt echter minder extreem en heeft qua uiterlijk meer weg van de Aventador, waarbij de plaatsing van de uitlaten meer doet denken aan de Huracán Performante. 'Minder extreem' is uiteraard relatief, want we zien nog steeds fors spoilerwerk en een dito diffuser op de roadster. Verder is nog niet bekend of het hier gaat om een straatlegale auto of dat hij - net als de SCV12 - alleen ingezet mag worden op het circuit.

Tweezitters zonder voorruit lijken een trend te zijn onder supercarfabrikanten. We noemden de McLaren Elva, Ferrari Monza en Aston Martin V12 Speedster al even, maar laten we vooral de SLR Stirling Moss van een tijd terug niet vergeten. Lamborghini heeft overigens ook de nodige ervaring met dit type auto. Wie herinnert zich de Gallardo Concept S nog? Meer recent bouwde de fabrikant uit Sant'Agata Bolognese de Aventador J; een one-off die op de Autosalon van Genève in 2012 onthuld werd. Met de teaser van Squadra Corse heeft het er alle schijn van dat dit hoofdstuk een vervolg krijgt.