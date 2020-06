Lamborghini SCV12 wordt extreme hypercar

Lamborghini heeft een set foto's getoond waarop een ingepakte nieuwkomer is te zien. Volgens de heren en dames in Sant'Agata Bolognese gaat het om de SCV12, een in een kleine serie te bouwen hypercar die deze zomer aan de wereld wordt voorgesteld.

Squadra Corse, de race-afdeling van Lamborghini, heeft de SCV12 de deur uit gestuurd. Die op stapel staande hypercar krijgt volgens zijn scheppers de krachtigste V12 mee die het merk ooit heeft geproduceerd. Voor de openbare weg is de nieuwkomer overigens niet bestemd. Het feit dat de race-afdeling van Lamborghini zich over de ontwikkeling van de in beperkte oplage te verschijnen extremist heeft ontfermd, betekent in dit geval ook dat het om een puur voor het circuit bestemd gevaarte gaat.

Volgens Lamborghini levert de atmosferische twaalfcilinder, ongetwijfeld een afgeleide van de 6,5-liter V12 die de Aventador aan absurde sprintcijfers helpt, meer dan 830 pk. Dat vermogen wordt via een sequentiële zesbak volledig op de achteras losgelaten. Het spoilerwerk van de SCV12 zou daarnaast meer downforce moeten opleveren dan de koets van een GT3-racer weet te genereren. We zien heftig ogende koelopeningen, niet alleen in de bumpers en de voorklep, maar ook op het dak. Achter op de SCV12 prijkt een werkelijk immense, uit koolstofvezel vervaardigde achtervleugel. Die taartschep is natuurlijk niet het enige wat van dat lichtgewicht goedje is gemaakt. Het complete chassis is namelijk ook van koolstofvezel. De SCV12 staat op speciale uit magnesium vervaardigde wielen die aan de voorzijde 19 inch meten en achter 20 inch. Eromheen zijn speciale slicks van Pirelli gevouwen. Deze zomer wordt de extreme Lambo officieel gepresenteerd.