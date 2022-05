Lamborghini Huracán GT3 Evo2: doorgesnoven raceversie

Door de jaren heeft Lamborghini heel wat versies van de Huracán gepresenteerd. Naast de 'reguliere' vierwielaangedreven variant zijn er achterwielaangedreven smaken en Lamborghini levert de kleine broer van de Aventador als coupé en als Spyder. Voordat Lamborghini in 2019 de Huracán een facelift gaf en het model Huracán Evo noemde, waren er extra potente Performante-versies. De Huracán Evo is er niet als Performante maar wel als Technica en als nog extremere STO. De raceversie die in dit artikel in de spotlights staat, is gerelateerd aan die laatste.

We maken kennis met de Huracán GT3 Evo2, een auto die ook wat duiding behoeft. Lamborghini heeft namelijk meer raceversies van de Huracán in het aanbod. In 2014 toverde het merk de Huracán Super Trofeo uit de hoge hoed. De Super Trofeo doet mee aan Lambo's Blancpain Super Trofeo-raceserie, de GT3 is - zoals z'n naam al aangeeft - bestemd voor de GT-serie van Blancpain. Net als de straatlegale versies van de Huracán zijn ook de raceversies vernieuwd. De Super Trofeo kreeg al eens de Evo-toevoeging en werd vorig jaar nogmaals vernieuwd en als Super Trofeo Evo 2 gepresenteerd. Ditmaal is het de Huracán GT3 Evo die evolueert en als GT3 Evo2 is gepresenteerd.

De Huracán GT3 Evo2 is door Lamborghini's raceafdeling Squadra Corse ontwikkeld en heeft natuurlijk weer een V10 die de achterwielen aandrijft. Hoe krachtig die tiencilinder is, meldt Lamborghini niet. De GT3 Evo was voorheen 620 pk sterk. Vanbuiten is de GT3 Evo2 duidelijk gerelateerd aan de heftige STO. Zo heeft ook deze circuitversie een hexagonale luchthapper op het dak die in een soort vin overloopt tot aan de achterspoiler. De luchthapper op het dak vervangt de openingen die voorheen in de flanken van de GT3 Evo zaten. De volledige carrosserie is uit koolstofvezel vervaardigd en zelfs de bodem van de auto is uit dit oersterke lichtgewicht materiaal opgetrokken. Lamborghini heeft onder meer de remmerij verbeterd en heeft ook de bevestigingspunten van de plexiglazen zijruitjes verbeterd.