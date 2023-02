Lamborghini start 60-jarig jubileum met Japanse artiest

Lamborghini blaast dit jaar 60 kaarsjes uit. Het merk staat daarbij stil door in de verschillende markten waarin het actief is samenwerkingen aan te gaan met kunstenaars uit de regio. Het eerste resultaat: de Lamborghini Huracán STO 'Time Chaser_111100', een one-off ontworpen door een Japanse artiest.

Lamborghini bestaat in 2023 60 jaar en daarom viert het merk het hele jaar lang en over de hele wereld feest. Om dat te doen, gaan de Italianen in elke regio waarin ze actief zijn samenwerkingen aan met kunstenaars. De eerste regio waarin ze dat doen is Japan, de eerste kunstenaar heet 'IKEUCHI'. Die ken je mogelijk niet, maar is vooral bekend van zijn op elektronica geïnspireerde maskers.

Ook zijn werk voor het jubileum van Lamborghini is duidelijk op elektronica geïnspireerd en dat blijkt al bij de naam van de one-off Lamborghini Huracán STO. Dat is namelijk 'Time Chaser_111100'. Waarom? Wel, Lambo's jubileummotto is 'The future began in 1963' en het project waar de Time Chaser onderdeel van uitmaakt heet 'Chasing the Future', vandaar het eerste deel van de naam. Het tweede deel staat voor het getal 60, want '111100' betekent '60' in de computertaal van de eentjes en nulletjes.

Opwarmers voor nieuw Anniversario-model?

Het resultaat van IKEUCHI's werk is niet zo weerzinwekkend als de maskers waarmee hij de kunstenaar bekend werd, want erg grondig werd de eerste Huracán ter ere van het jubileum niet aangepakt. De grotendeels witte STO draagt rondom wat hoekige figuurtjes op zijn plaatwerk, maar verder bleef dat ongewijzigd. Het enige daadwerkelijk ongebruikelijke is de kast achterop het motorcompartiment van de supercar, die wel iets wegheeft van een gaming computer. In de kast zien we voorwerpen die lijken op videokaarten, met daarop miniatuurmotorkappen van de Lamborghini Aventador Roadster Anniversario, de Murciélago Anniversario, de Diablo Anniversario en de Countach Anniversario. Die auto's maakte het merk bij respectievelijk het 50-, 40-, 35- en 25-jarig bestaan.

Een Anniversario-model voor de 60e verjaardag kondigde het merk nog niet aan, maar het z0u ons niet verbazen als die er wel komt. Wat er met de one-off 'Time Chaser_111100' staat te gebeuren, is niet bekend.