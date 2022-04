Lamborghini Huracán Tecnica: 640 pk op de achterwielen

Voor wie niet dagelijks het leveringsgamma van de Lamborghini Huracán doorspit eerst even de bestaande versies van de Italiaanse supercar met V10. Lamborghini levert de kleine broer van de Aventador sinds 2019 in de beginsel als Huracán Evo. Die gefacelifte Huracán is 30 pk sterker dan het 610 pk sterke origineel, wat betekent dat de Huracán Evo en Huracán Evo Spyder 640 pk en 600 Nm uit hun 5.2 V10 persen. Dit vermogen betreft de vierwielaangedreven uitvoeringen, Lamborghini levert zowel de dichte als open Huracán ook als RWD die een 610 pk sterke variant van de tiencilinder achter de voorstoelen hebben liggen. In 2019 werd van de Huracán een absolute topversie gepresenteerd: de met extreem spoilerwerk overladen STO. Die overtreffende trap van de neef van de Audi R8 is achterwielaangedreven, maar kreeg wel de 640 pk V10 die je ook in de vierwielaangedreven Huracáns Evo vindt. Lamborghini komt nu met de Huracán Tecnica, die zich tussen de reguliere vierwielaangedreven Huracán Evo en de buitenissige Huracán STO nestelt. Zijn we er nog?

De Huracán Tecnica is in diverse opzichten minder extreem dan de Huracán STO, die je in feite moet zien als de homologatieversie van de Huracán ST die je alleen op de circuits in actie ziet. Toch zijn er overeenkomsten. Zo is ook de Huracán Tecnica uitgerust met de 640 pk en 565 Nm sterke variant van de V10 en wordt dat vermogen volledig losgelaten op de achterwielen.

Ook wat uiterlijk betreft houdt de Tecnica het midden tussen de reguliere Huracán Evo en STO. De Huracán Tecnica heeft een heftige diffuser met daarboven een immense opening die zo mogelijk nog groter is dan die van de STO. In die opening zitten twee hexagonaal gevormde uitlaateindstukken. Boven op de bilpartij zit een achterspoiler die beduidend minder groot is dan het exemplaar van de STO. Ook opvallend is de 'achterklep' waaronder de V10 zich schuilhoudt. Deze uit koolstofvezel opgetrokken afdekking ligt vlakker dan bij de Huracán Evo en STO en sluit dus niet aan op de rand van het dak. De Huracán Tecnica heeft een extra koelopening achter het zijruitje terwijl het front van de sportieve subtopper een volledig eigen voorbumper heeft, compleet met inzetstukken die vanuit de bumper doorlopen tot naast de koplampen. Het aangepaste bumperwerk maakt de Tecnica ruim 6 centimeter langer dan de conventionele Huracáns Evo. De neerwaartse druk op de achterwielen is dankzij de achterspoiler 35 procent groter dan bij de Huracán Evo.

Uiteraard is de Huracán Tecnica bloedsnel. De 1.379 kilo wegende spierbundel sprint vanuit stilstand in 3,2 tellen naar de 100 km/h. In slechts 9,1 seconden jaag je naar 200 km/h, de topsnelheid bedraagt 325 km/h. Net als de Huracán STO heeft de Tecnica achterwielsturing en speciaal afgestelde tractiecontrole. Koolstofkeramische remmen zijn van de partij, evenals een nieuw systeem om ze te koelen. In het interieur onderscheidt de Tecnica zich van zijn zustermodellen met een afwijkend instrumentarium.