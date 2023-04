Lamborghini Huracán Evo – Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Lamborghini Huracán Evo RWD - €293.559

Lamborghini presenteerde onlangs zijn nieuwe topmodel, de Revuelto. Die 1.015 pk sterke hybride-extremist heeft nog geen Nederlandse prijs, maar die zal ook niet mals zijn. De grote aantallen komen bij Lamborghini zonder twijfel van de Urus, die in ons land in gefacelifte vorm minimaal €327.943 kost. Daarmee is de meest praktische auto van het merk een stukje duurder dan de Huracán, die als middenmotor-supercar natuurlijk veel meer een echte hypercar is. Een reguliere Huracán kost je zonder opties € 324.887, maar er is ook nog zoiets als een Huracán RWD. Die heeft één aangedreven as en 20 pk minder dan zijn vierwielaangedreven broertje en kost zowaar minder dan drie ton: € 293.559 om precies te zijn. Voor dat geld krijg je nog altijd 610 pk en een auto die in 3,3 seconden van 0 naar 100 knalt. Voor de volledigheid: de instap-Huracán is er ook als Spyder en kost dan € 315.679.

De basis-Huracán in de configurator is helemaal zoals we dat vaak en graag zien in deze rubriek: wit met een zwart interieur. Zo ziet de auto er lekker ‘basic’ uit, al is dat relatief in dit segment. Net als eerder bij de Bentley Bentayga hebben we geen uitgebreide lijst met optieprijzen, maar de online-tool geeft desondanks een aardige indruk van wat de ‘knakenrijder’ bij Lamborghini kan verwachten. De lakkleur heet ‘Bianco Monocerus’ en jawel, dat is gewoon uni-wit. De ‘kleur’ zit in wat Lamborghini de ‘Base Offer’ noemt. Die selectie is met 13 kleuren al vrij uitgebreid, maar er zijn nog zes andere lakkleur-categorieën. De standaard-wielen meten 19 inch en zijn van het type ‘Kari’, uitgevoerd in zilver. Optioneel kun je uitwijken naar één ander 19-inch-wiel en twee wielsoorten in 20 inch, maar dat doen we vandaag uiteraard niet.

Geen stoelverwarming

Ook voor het interieur zijn de aankleedmogelijkheden eindeloos. Standaard krijgt de Huracán slechts zwart leer mee, afgewerkt met bijpassend zwarte stiksels. De stoelen zijn weliswaar sportief, maar tevens vrij simpel. Zo is elektrische verstelling niet standaard en stoelverwarming evenmin. Wie voor andere bekleding of andere stoelen kiest, en daarvoor zijn voldoende opties, krijgt in veel gevallen een met leer of alcantara bekleed plafond mee. Zelfs voor de bekleding van het stuur zijn drie verschillende opties, waarbij zwart leer opnieuw de standaard is.

Ook in andere opzichten laat het standaard Huracán-binnenste wel wat te wensen over. Zo moet je bijbetalen voor sfeerverlichting en het ‘Cupholder en Smoker package’. Dat ‘smoker’ kunnen we anno 2023 goed missen, maar een bekerhouder en wat extra opbergruimte vinden we toch wel prettig. Het Sensonum Sound System is een optie die je eveneens kunt overwegen, al is dat met zo’n V10 in je nek wellicht niet noodzakelijk. Wel extreem handig is een achteruitrijcamera, die in Europa niet standaard is. Parkeersensoren rondom zijn dat gelukkig wel, maar gezien het beroerde zicht naar achteren en de kosten van schadeherstel is zo’n camera beslist een aanrader. Wat is er dan wel present? Nou, bijvoorbeeld een infotainmentsysteem met Apple CarPlay en hoogstwaarschijnlijk ook het vaak onbenoemde Android Auto. En het belangrijkste: alle sensaties die bij een Lamborghini Huracán horen, zijn uiteraard helemaal standaard.